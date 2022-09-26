Stefan Kuntz'tan istifa yanıtı!

Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz mücadele sonrasında istifa sorusuna yanıt verdi. Alman çalıştırıcının sözleri şöyle:

"Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı suçlayacak değilim. Karşıda daha çok mücadele eden, daha çok koşan bir takım vardı. Daha önce yumruk yemiştik dedik, bu sefer nakavt durumu var. Ayağa kalkacağız. Pes etmeyeceğiz."

"Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti."

"Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."

"TÜRKİYE GERÇEĞİ BU" SÖZLERİNİ AÇIKLADI

"Bu şu demek 10-11 oyuncumuz yoksa bu sonuçlar oluyor. Eksik oyuncularımızın yerine aynı kalitede oyuncu koyamıyoruz. Aynı oyuncularla sürekli oynama şansımız olsa FIFA sıralamasında daha yükseğe çıkabiliriz"

"Ayrılık spekülasyonlarının neden bir ay önce çıktığını anlamış değilim. 4 galibiyet almıştık. Tatmin edici olmayan ne vardı da bu spekülasyonlar çıktı anlamıyorum. Yüzde 1 ihtimalle bile istifa etmeyi düşünmüyorum. Daha fazla motive olmuş durumdayım"