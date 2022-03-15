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FCA ve PSA'nın birleşiminde doğan otomotiv grubu Stellantis, önümüzdeki on yılı kapsayan '2030'a Cesaretle' isimli stratejik planını açıkladı.

Buna göre, 2038 yılına kadar sıfır karbon salımı hedefiyle, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda endüstri lideri olmayı taahhüt eden Stellantis’in CEO’su Carlos Tavares, "Ürün çeşitliliğinden güç alan Stellantis, yenilikçi, temiz, güvenli ve ulaşılabilir mobilite çözümleri sunarak yarının mobilitesini şekillendiriyor. Stellantis, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde endüstride öncü olacak ve 2030 yılına kadar da yüzde 50'lik bir azalma sağlayarak 2038 yılına kadar karbon net sıfıra ulaşacak. Dekarbonizasyonda lider rolünü üstlenerek, döngüsel ekonomide ileriye doğru kararlı adımlar atarak sürdürülebilir geleceğe katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Elektrikli araç planına da değinen Tavares, "Bu on yılın sonuna kadar Avrupa satışlarımızın yüzde 100’ünün ve ABD satışlarımızın yüzde 50’sinin bataryalı elektrikli araçlar (BEV) olmasını hedefliyoruz. 2030'a kadar 75'in üzerinde BEV modeline sahip olmayı ve küresel çapta beş milyon araçlık yıllık BEV satışına ulaşmayı planlıyoruz. Bugün, Jeep markasının 2023 başlarında pazara sunulacak olan ilk tamamen elektrikli SUV’unu ve 2024’te sunulacak olan yeni Ram 1500 BEV pikap modelinin ön gösterimini sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, net gelirleri 2030'a kadar ikiye katlayacaklarını ve on yıl boyunca çift haneli düzeltilmiş faaliyet geliri marjlarını sürdüreceklerini de belirtti.