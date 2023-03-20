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Haberler Otomobil Stellantis'ten Cezayir'e 200 milyon euroluk fabrika yatırımı
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Cezayir'e 200 milyon euroluk 'Fiat' yatırımı

Stellantis, Cezayir'de 200 milyon dolarlık bir fabrika yatırımı gerçekleştireceğini açıkladı. Yıl sonunda üretime geçmesi beklenen tesiste üretilecek ilk model ise Fiat 500 olacak. 4 farklı Fiat modelinin üretimini üstlenecek tesis, yılda 90 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak

Stellantis'ten Cezayir'e 200 milyon euroluk fabrika yatırımı
Reuters

Otomotiv grubu Stellantis, Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'e yatırım yapacağını duyurdu.

Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroen, Opel gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, ülkede dört ayrı Fiat marka otomobil üretmek için 200 milyon euroluk yatırım yapılacağını bildirdi.

Ağustos ayında inşaatının bitmesi beklenen tesiste, üretilecek ilk model olan Fiat 500'ün ise yıl sonunda bantlardan inmeye başlayacağı aktarıldı.

Fabrikanın 2026 yılına kadar 2 bin kişilik istihdam sağlaması ve yılda 90 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olması bekleniyor.

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