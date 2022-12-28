Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Stephen Greif hayatını kaybetti! 'The Crown'un oyuncusuydu - Magazin haberleri
ABONE OL

Stephen Greif hayatını kaybetti

'The Crown' ve 'Blake's 7'deki rolleriyle tanınan 78 yaşındaki ünlü aktör Stephen Greif, yaşamını yitirdi

Stephen Greif hayatını kaybetti! 'The Crown'un oyuncusuydu - Magazin haberleri
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'The Crown' adlı dizinin dördüncü sezonunda 'Meclis Sözcüsü Sir Bernard Weatherill' karakterine hayat veren İngiliz aktör Stephen Greif'ten acı haber geldi. Greif'in 78 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan oyuncunun temsilcileri yaptıkları açıklamada, "Stephen Greif’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Onu çok özleyeceğiz, düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte…" ifadelerini kullandı.

Kült bilim kurgu draması 'Blake’s 7'de de rol alan ünlü aktörün diğer önemli yapımları arasında 'Coronation Street', 'EastEnders', 'Waking The Dead” ve 'Doctor Who' gibi uzun soluklu diziler yer alıyor.

Fotoğraflar: Instagram, Avalon

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cher ile Alexander Edwards'ın nişan bilmecesi çözüldü - Magazin haberleri
DÜNYADAN Nişan bilmecesi çözüldü
Khloe Kardashian'dan oğluyla ilk paylaşım - Magazin haberleri
DÜNYADAN Oğluyla ilk paylaşım
Kelly Rizzo'dan duygulandıran Bob Saget paylaşımı: Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Bunun son tatilimiz olduğunu düşünmemiştim"
Jake Gyllenhaal'dan Jennifer Aniston itirafı: Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Cinsellik içeren sahneler işkence gibiydi"
Lionel Messi eşi Antonella Roccuzzo'nun dansını paylaştı - Magazin haberleri
DÜNYADAN Eşinin dansını paylaştı
John Krasinski: O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim - Magazin haberleri
DÜNYADAN "O olmasa hayatımda hiçbir yere gelemezdim"
Daniel Craig: 'Stormtrooper' kostümünün içinde ellerimi hissetmiyordum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Kostümün içinde ellerimi hissetmiyordum"
Justin Bieber, müzik haklarını satıyor - Magazin haberleri
DÜNYADAN Müzik haklarını satıyor
'Faithless'ın solisti Maxi Jazz hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADAN 'Faithless'ın solisti hayatını kaybetti
Chrissy Teigen'dan takipçisine bikinili cevap - Magazin haberleri
DÜNYADAN O yoruma bikinili cevap

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.