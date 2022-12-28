"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan oyuncunun temsilcileri yaptıkları açıklamada, "Stephen Greif’in ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Onu çok özleyeceğiz, düşüncelerimiz ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte…" ifadelerini kullandı.