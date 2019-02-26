İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit oylamasını ertelemesi, muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'ın yılan hikayesine dönen Brexit meselesiyle ilgili 2. bir referanduma yeşil ışık yakması piyasalarda sterlinin değer kazanmasına yol açtı.
Anlaşmasız bir Brexit kararının ekonomik açıdan felakete yol açabileceğinin belirtildiği bir dönemde, bazı meclis üyeleri eğer May 13 Marta kadar bir Brexit anlaşması sağlayamazsa, son tarihin uzatılması için baskı yapabileceklerini söyledi.
Avrupa Birliği'nin katı bir şekilde sürdürdüğü görüşmelerde Birlik Konseyi Başkanı Donald Tusk da görüşmelerin mayıs ayında kadar uzatılabileceğini söyledi.
Brexit sonrası piyasaların durumuna ve ekonomideki gidişata ilişkin bir konuşma yapan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, "Enflasyonist sapmayı getirecek küreselleşmenin geri çekilmesi periyoduna giriyor olabiliriz." derken küresel bir resesyon öngörmediklerini vurguladı.
Brexit konusundaki her türlü gelişmeye Merkez Bankası olarak hazır olduklarını belirten Carney, piyasada herhangi bir likidite görmediklerini ve enflasyon hedefe geri getirilebildiği takdirde BoE'nin teşvikleri destekleyebileceğini söyledi.
Carney, ekonominin beklendiği gibi gitmesi durumunda kademeli faiz artışının gerekli olacağını da söyledi.
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İngiliz sterlini (GBP) açıklamalar sonrasında euro karşısında 1.1644'e dek çıktı ve mayıs 2017'den bu yana en yükske seviyesini gördü. Dolar karşısında da güçlenen sterlin, paralel olarak TL karşısında uzun bir zaman sonra 7 lira seviyesine yükseldi.
Sterlin/euro paritesi Brexit oylamasının yapıldığı haziran 2016 öncesinde 1.30'lardan işlem görüyordu.
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