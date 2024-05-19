Steve Buscemi'ye yolda yumruk atan saldırgan tutuklandı
Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye New York'ta sokakta yürüdüğü sırada aniden yumruk atan saldırgan tutuklandı
Ünlü oyuncu Steve Buscemi'ye New York'un Manhattan semtinde yürüdüğü sırada yüzüne yumruk atan saldırgan tutuklandı.
New York polisine göre, 50 yaşında bir evsiz olan Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı.
'Fargo' filminin ünlü yıldızı Steve Buscemi, 8 Mayıs'ta yolda yürürken yüzünden yumruk yeniş ve olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sol gözünden hafif yaralanan 66 yaşındaki oyuncu tedavi altına alınmıştı.
AYNI GÜN BAŞKASINA DA SALDIRMIŞ
Hollywood Reporter'a konuşan bir kaynağa göre; Clifton Williams adlı saldırgan, iki ayrı suçlamayla karşı karşıya. Saldırgan, ünlü oyuncuyu yumruklamadan birkaç dakika önce başka bir kişiyi rastgele yumruklamakla da suçlandı.
YAŞLIYA SALDIRMAK AĞIR SUÇ
Steve Buscemi 66 yaşında olduğu için ABD yasalarına göre yaşlı kabul ediliyor ve bu nedenle Williams'ın suçlamaları, bu davada ağır suç kapsamına alındı.