Steve Harwell hayatını kaybetti
ABD'li grup 'Smash Mouth'un baş vokalisti olan Steve Harwell, karaciğer yetmezliği nedeniyle 56 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi grubun menajeri Robert Hayes duyurdu
1999'da çıkardıkları 'All Star' şarkısıyla tanınan popüler alternatif rock grubu 'Smash Mouth'un üyelerinden Steve Harwell'dan acı haber geldi. Harwell'ın 56 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Grubun kurucu üyelerinden olan Steve Harwell, ABD'nin Idaho eyaletindeki evinde karaciğer yetmezliği sonucu vefat etti. Acı haberi grubun menajeri Robert Hayes duyurdu.
Ayrıca bir süre bakımevinde kalan Steve Harwell'ın sadece hafta sonlarında evinde vakit geçirdiği öğrenildi.