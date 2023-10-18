Haberler Magazin Steve Jobs'un az bilinen karanlık geçmişi: Arkadaşını sırtından bıçakladı!

Steve Jobs'un bilinmeyen karanlık geçmişi! Her insanın ortaya çıkmasını istemediği sırları vardır. Dünyaca ünlü Apple markasıyla tanınan Steve Jobs'unda bilinmesini istemediği bir karanlık geçmişi var Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:40 facebook

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STEVE JOBS'UN BİLİNMEYEN KARANLIK GEÇMİŞİ Apple'ın ortak kurucularından çok bilinmeyen bir isim olan Steve Woznia, şirketin gelişmesinde büyük rol oynadı ve o dönemlerde Steve Jobs ile yakın arkadaş olarak bilinen bir figürdü. Steve Jobs Atari şirketinde çalışırken "Breakout" projesi için birlikte çalıştığı arkadaşı Steve Woznaik'ı kandırdı.

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ARKADAŞINI KULLANMAYA BAŞLADI Bilgisayar mühendisliğinde Jobs'tan daha başarılı olan Wozniak işine tutku ile bağlıydı. Jobs arkadaşına "Breakout" projesinde birlikte çalışmayı teklif ettiğinde Wozniak bunu memnuniyetle kabul etti. Ancak projenin ilerleyen zamanlarında Jobs arkadaşını kullanmaya başladı.