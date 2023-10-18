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        Haberler Magazin Steve Jobs'un az bilinen karanlık geçmişi: Arkadaşını sırtından bıçakladı!

        Steve Jobs'un bilinmeyen karanlık geçmişi!

        Her insanın ortaya çıkmasını istemediği sırları vardır. Dünyaca ünlü Apple markasıyla tanınan Steve Jobs'unda bilinmesini istemediği bir karanlık geçmişi var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:40
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        STEVE JOBS'UN BİLİNMEYEN KARANLIK GEÇMİŞİ

        Apple'ın ortak kurucularından çok bilinmeyen bir isim olan Steve Woznia, şirketin gelişmesinde büyük rol oynadı ve o dönemlerde Steve Jobs ile yakın arkadaş olarak bilinen bir figürdü. Steve Jobs Atari şirketinde çalışırken "Breakout" projesi için birlikte çalıştığı arkadaşı Steve Woznaik'ı kandırdı.

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        ARKADAŞINI KULLANMAYA BAŞLADI

        Bilgisayar mühendisliğinde Jobs'tan daha başarılı olan Wozniak işine tutku ile bağlıydı. Jobs arkadaşına "Breakout" projesinde birlikte çalışmayı teklif ettiğinde Wozniak bunu memnuniyetle kabul etti. Ancak projenin ilerleyen zamanlarında Jobs arkadaşını kullanmaya başladı.

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        ARKADAŞINA PROJE HAKKINDA YALAN SÖYLEDİ

        İlk olarak arkadaşına projeyi bitirmek için daha 1 ay varken bitiş tarihinin 4 gün sonra olduğunu söyledi. Wozniak 4 gün boyunca gece gündüz demeden kendini projeye adadı. Ayrıca Atari şirketi o zamanlarda yapılan oyunlarda az çip kullanıldığı taktirde mühendislerine para bonusu ödüyordu ve Steve Jobs bu bilgiyi arkadaşından gizledi.

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        PARASININ YARISINI ÖDEDİ

        Proje 4 günde bitmişti ve Woznaik proje için 50 yerine, 45 çip kullandı. Ödeme günü geldiğinde Jobs arkadaşına paranın yarısını ödedi ve kalanını kendisine sakladı. Wozniak bu olayı 10 yıl sonra öğrendi. Konu hakkında kendisine sorulan sorulara genel olarak Steve Jobs'a kin tutmadığını ama kendisine dürüst olmayı tercih etmesini dilediğini söyledi.

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        STEVE JOBS'UN GERÇEK YÜZÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERDE VAR

        Steve Jobs'un arkadaşına neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmese de çoğu kişi Apple 1 bilgisayarını yaparken paraya ihtiyaç duyduğu için böyle bir şey yaptığı görüşünde.

        Fotoğraflar: AP

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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