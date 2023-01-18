Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi olan Steven Spielberg, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Spielberg, hayatını konu alan filmi yapmak için kendisine pandeminin ilham olduğunu ifade etti.



'Fabelmanlar' filmiyle beyazperdeye dönen yönetmen, Covid-19 pandemisinin bu filmi yapmada büyük etkisi olduğunu paylaştı.