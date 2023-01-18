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Steven Spielberg pandemiden ilham almış

Yönetmen Steven Spielberg, hayatını konu alan filmi yapmak için kendisine pandeminin ilham verdiğini anlattı

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  • Steven Spielberg pandemiden ilham almış - Magazin haberleri

    Altın Küre Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünün sahibi olan Steven Spielberg, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan Spielberg, hayatını konu alan filmi yapmak için kendisine pandeminin ilham olduğunu ifade etti.

    'Fabelmanlar' filmiyle beyazperdeye dönen yönetmen, Covid-19 pandemisinin bu filmi yapmada büyük etkisi olduğunu paylaştı.
  • Steven Spielberg pandemiden ilham almış - Magazin haberleri

    "TÜM DÜNYANIN YOK OLACAĞINDAN ENDİŞE ETMİŞTİM"

    Steven Spielberg, 'Daily Star'a verdiği röportajda, "Bu hastalık yüzünden tüm dünyanın yok olacağından endişe etmiştim" ifadelerini kullandı.

    Bu korkusunun kendisine yön verdiğini belirten Spielberg, "Eğer son bir film daha yapma şansım olsaydı bu hikâye olurdu" şeklinde konuştu.
  • Steven Spielberg pandemiden ilham almış - Magazin haberleri

    Yönetmen, pandemi döneminde herkes gibi farklı haber kanallarını izlediğini ve pandeminin gidişatını ekrana yapışmış bir şekilde takip ettiğini de sözlerine ekledi.
  • Steven Spielberg pandemiden ilham almış - Magazin haberleri

    Steven Spielberg, geçtiğimiz hafta gerçekleşen 80'inci Altın Küre Ödülleri'nde, kendi hayatını anlattığı 'Fabelmanlar' (The Fabelmans) filmi ile 'En İyi Film ve En İyi Yönetmen' ödüllerini almıştı.

    Fotoğraflar: AP
  • Steven Spielberg pandemiden ilham almış - Magazin haberleri

    Steven Spielberg

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