Steven Spielberg'ten şok karar!

George Lucas'la Steven Spielberg'in birlikte yarattıkları ve 1981'de 'Kutsal Hazine Avcıları' filmiyle beyaz perdede ilk kez görünen Indiana Jones hayranlarına kötü bir haber var.

Sinema tarihinin en sevilen arkeoloğu Dr. Jones'un beşinci macerasına yönetmen koltuğunda daha önceki dört filmi yöneten Steven Spielberg olmayacak.

Harrison Ford 77 yaşında beşinci kez Indiana Jones olarak kamera karşısına geçmeye hazırlanırken, Variety dergisine konuşan yetkililer Spielberg'in seriye yeni bir vizyon getirmek için yönetmen koltuğunu başka bir yönetmen devretmek istediğini açıkladı.

Çekimleri yaz aylarında başlayacak olan Indiana Jones 5'in yönetmen koltuğu için en güçlü aday ise son filmi Ford V Ferrari 'En İyi Film' dalında Oscar'a aday olan James Mangold...

Yetkililer Steven Spielberg'in yapımcı olarak projeye katkı vereceğini belirttiler.