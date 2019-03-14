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Türk futbolunun başarılı isimlerinden Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezine gelen Belözoğlu çifti, muhabirlere poz verdi. Kıyafet seçimleri ile birlikte şıklığı yakalayan çift, el ele alışveriş turu attı. Uzun süre alışveriş yaparak zaman geçiren başarılı futbolcu ve eşi, daha sonra bir restorana geçerek başbaşa akşam yemeği yedi.