Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Stranger Things 4. sezon 2. kısım yayınlandı mı? Netflix Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
ABONE OL

Stranger Things 4. sezon 2. kısım yayınlanadı mı? Netflix Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta?

Netflix'in sevilen dizilerinden biri olan Stranger Things'in 4. sezon 2. kısmı için artık nefesler tutuldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen dizinin yeni sezonun 2. kısmı için son durumu bir araya getirdik...

Stranger Things 4. sezon 2. kısım yayınlandı mı? Netflix Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Netflix'in her sezonu ayrı bir heyecanla beklenen dizisi Stranger Things'in yeni ve 4. sezonunun 2. kısmı için geri sayım başladı. Peki, dizinin sevenlerinin merakla beklediği Stranger Things 4. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

STRANGER THINGS 4. SEZON 2. KISIM İÇİN AÇIKLAMA!

STRANGER THINGS 4. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Stranger Things'in 4. sezon 2. kısmı 1 Temmuz 2022 günü izleyicilerle buluşacak. Dizinin saat kaçta yayınlanacağı ise bilinmiyor.

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.

STRANGER THINGS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Winona Ryder – Joyce Byers, kocası Lonnie'den boşanmış, Will ve Jonathan Byers'ın annesi.

David Harbour – Jim Hopper, Hawkins Emniyet Müdürü amiri. Küçük kızı kanserden öldükten sonra eşinden boşandı, bu da alkolik birisi olmasına neden oldu.

Finn Wolfhard – Mike Wheeler, Karen ve Ted'in oğlu, Nancy'nin küçük kardeşi ve Will Byers'ın üç arkadaşından biri. Akıllı ve dürüst bir öğrencidir ve arkadaşlarına bağlıdır. Eleven'dan hoşlanmaktadır.

Millie Bobby Brown – Jane Ives / Eleven ("El"), psikokinetik yeteneklere, sıradışı bir görünüme ve sınırlı kelime dağarcığına sahip genç bir kız. Mike, Dustin ve Lucas'la arkadaş olur. İkinci sezonda gerçek kimliğinin Terry Ives'in biyolojik kızı Jane Ives olduğu ortaya çıkar. Üzerinde deneylerin yapıldığı Hawkins Laboratuvarı'ndan kaçtı. Mike'tan hoşlanmaktadır.

Gaten Matarazzo – Dustin Henderson, Will'in arkadaşlarından biri. Kleidokraniyal displazi hastalığına sahip olduğundan peltek konuşmaktadır.

Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair, Will'in arkadaşlarından biri. Başlarda Eleven'a karşı dikkatli davranır ve sevmez ancak daha sonra onunla arkadaş olur. İkinci sezonda Max'ten hoşlanmaya başlar.

Natalia Dyer – Nancy Wheeler, Karen ve Ted'in kızı, Mike'ın ablası ve Steve Harrington'ın eski sevgilisi.

Charlie Heaton – Jonathan Byers,Will Byers'in ağabeyi ve Joyce Byers'ın oğlu. İçine kapanık, sakin ve fotoğrafçılığa hevesli bir gençtir. Annesi ve kardeşiyle çok yakındır.

Cara Buono – Karen Wheeler, Mike, Nancy ve Holly'nin annesi.

Matthew Modine – Martin Brenner, Hawkins Laboratuvarı ve orada yapılan deneylerden sorumlu bilim insanı. Manipülatif ve soğuk bir kişiliğe sahiptir. O ve ekibi Eleven'ı aramaktadır.

Noah Schnapp – Will Byers, Jonathan Byers'ın küçük kardeşi ve Joyce Byers'ın oğlu. Hawkins Laboratuvarı bilim adamları tarafından keşfedilen "Baş aşağı"ndan gelen canavarla karşılaştıktan sonra kaybolur. Schnapp ilk sezonda yardımcı oyuncu kadrosunda yer aldıktan sonra ikinci sezonda ana kadroya terfi etti.

Sadie Sink – Maxine "Max" Mayfield / "Madmax", Billy'nin üvey kızkardeşi ve hem Lucas hem de Dustin'in ilgisini çeken bir kız.

Joe Keery – Steve Harrington, Nancy Wheeler'ın eski sevgilisi. Lise'de popüler bir öğrenci olan Steve, başlangıçta Nancy ile bir ilişki yaşamaya ve Jonathan Byers'ı dışlamaya çalışır; ancak bundan pişman olur.

Dacre Montgomery – Billy Hargrove, Max'in psikozlu üvey ağabeyi.

Sean Astin – Bob Newby, Joyce ve Hopper'ın eski okul arkadaşı. Joyce ile sevgili olan Bob, Hawkins RadioShack'te çalışmaktadır.

Paul Reiser – Sam Owens, Hawkins Laboratuvarı'nda Brenner'ın yerine geçen, bilim araştırmalarına bağlı, Brenner'ın aksine Hawkins sakinlerine daha sempatik olan bir Enerji Bölümü yöneticisi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı! 2022 Temmuz ayı Netflix dizi ve film programı belli oldu!
TELEVİZYON Netflix Türkiye Temmuz ayı içerikleri açıklandı
Survivor'da kimler şampiyon oldu? İşte son 11 yılın Survivor şampiyonları (Geçmişten bugüne)
TELEVİZYON Finallere damga vuran Survivor şampiyonları
DEV ÖDÜL! Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç TL? 2022 Survivor All Star birincilik ödülü ne oldu? Survivor şampiyonuna kaç para veriliyor?
TELEVİZYON Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar?
SON DAKİKA | Survivor şampiyonu canlı yayında belli oldu! Survivor şampiyonu kim oldu? Adem mi Nisa mı kazandı? 30 Haziran 2022 Survivor All Star birincisi kim oldu, hangi yarışmacı büyük ödülü kazandı? - Survivor birincisi olan isim
TELEVİZYON Survivor All Star birincisi belli oldu...
Ahu Sungur: Sevgiye zaafım var
TELEVİZYON 'Sevgiye zaafım var'
Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, konusu ne? Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi ve ne zaman, hangi tarihte vizyona girdi?
TELEVİZYON Eyvah Eyvah 3 filminin konusu ve oyuncu kadrosu
BÜYÜK FİNAL! Survivor'da finale kim kaldı, dün akşam kim elendi? 29 Haziran SMS sıralaması ile Survivor All Star finalistleri belli oldu! Nisa mı, Adem mi, Batuhan mı kim finalist oldu?
TELEVİZYON Survivor'da final heyecanı! İşte finalistler
Survivor Ayşe kimdir, nereli? Survivor 2022 All Star Ayşe Yüksel kaç yaşında ve mesleği ne?
TELEVİZYON Survivor Ayşe kimdir?
Seversin 5. bölüm full izle! Kanal D Seversin 5. son bölüm tek parça izle
TELEVİZYON Seversin 5. son bölüm izle!
Züğürt Ağa filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa ne zaman vizyona girdi ve nerede çekildi?
TELEVİZYON Züğürt Ağa filminin konusu ne, oyuncuları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.