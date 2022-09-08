Su Gibi Burun Akıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Su Gibi Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Böylece kişinin bağışıklık sistemi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Burun akıntısının çok fazla sebebi olabileceği gibi genellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bazen de alerjik reaksiyonlar kişide hapşırmayla beraber su gibi burun akıntısına neden olabilir. Küçük çocuklarda çok fazla görülen su gibi burun akıntısı yetişkinlerde de görülebilen bir rahatsızlıktır. Burun akıntısını geçirebilecek evinizde bile uygulayabileceğiniz kolay yöntemler vardır. Ancak yine de uzun süren burun akıntısında mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir.

Burun akıntısı su gibi olduğunda çok rahatsız edicidir. Herkes bunun sebebini merak eder. Bazen burunda bir iltihap yüzünden oluşabileceği gibi bazen de alerji yüzünden görülebilir. Hemen her yaş grubunda su gibi burun akıntısı görülebilir. Gribal enfeksiyonlarla beraber de çok fazla görülen su gibi burun akıntısında eğer görülen sümük kanlı vs. değilse korkulacak bir durum yoktur. Genellikle bu şekilde olan burun akıntısı berraktır. Burnun aşırı boşalmasıyla kişi rahatlamaktadır. Ancak yeniden akıntı olunca yine rahatsızlık verici bir durum oluşur. Odanın nemli olması genellikle su gibi burun akıntısına iyi gelen bir yöntemdir. Bu içeriğimizde su gibi burun akıntısı neden olur, nasıl geçer? Su gibi burun akıntısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte su gibi burun akıntısı ile ilgili merak edilenler…

Su Gibi Burun Akıntısı Neden Olur?

Bazen su gibi burun akıntısı rahatsızlığı ortaya çıkabilmektedir. Kişiye rahatsız anlar yaşatan bu hastalığın pek çok nedeni olabilir. Peki su gibi burun akıntısı neden olur? Temelde gribal enfeksiyonlar, burnun tahriş edilmesi, sinüzit, sinüslerle ilgili hastalıklar su gibi burun akıntısına yol açabilir. Bazen çok yaygın olmamakla beraber migren, tümörler ya da yabancı cisimler de burnun su gibi akmasına neden olabilir.

Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Geçer?

Su gibi burun akıntısı geçmediğinde çok rahatsız edici olduğundan pek çok kişi su gibi burun akıntısı nasıl geçer? Diye merak etmektedir. Öncelikle ılık bir duş almak akıntın durmasına yardım edebilir. Bir de havanın nemli olması burna iyi geldiğinden oda nemlendiricisi ya da buhar makinesi kullanmak da burun akıntısını geçirebilir. Ancak akıntı eğer kısa zamanda geçmezse mutlaka bir doktorla görüşün ve onun verdiği ilaçları düzenli alın.

Su Gibi Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?

Herkes burnu akmaya başlayınca özellikle de akıntı su gibiyse hemen geçsin ister. Peki su gibi burun akıntısına ne iyi gelir? Öncelikle burnunuz çok fazla akıyorsa su/sıvı tüketimini arttırmanız gerekmektedir. Çünkü su gibi burun akıntısı su kaybına neden olacağından sıvı takviyesi yapmazsanız halsizliğe neden olabilir. Buhar da burun akıntısına iyi geldiğinden ılık bir banyo, oda nemlendirici ya da buhar makinesi sizi rahatlatabilir. Diğer yandan ılık bitki çayları, bal, limon, kara biber, zencefil, soğan ve sarımsak gibi besinler de burun akıntısına iyi gelmektedir.

Su Gibi Burun Akıntısı Corona Belirtisi mi?

Salgın hastalıklar yüzünden pek çok kişi su gibi burnu aktığında korku duyar ve su gibi burun akıntısı Corona belirtisi mi? Diye sorar. Bütün burun akıntısı rahatsızlıkları kesinlikle coronadır demek mümkün değildir. Ancak Corona belirtilerinden birinin burun akıntısı olduğu da unutulmamalıdır.

Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Önlenir?

Su gibi burun akıntısı nasıl önlenir? Diye merak edenlere öncelikle bol sıvı tüketmelerini söyleyebiliriz. Bunun dışında ılık duş ve bitki çaylarının da mutlaka faydası olacaktır.