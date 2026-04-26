        Haberler Gündem Güncel Su kanunu yolda

        Su kanunu yolda

        Su kaynaklarının korunmasını amaçlayan Su Kanunu taslağı görüşe açıldı. 268 kurumdan görüş istendi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 18:39
        2012–2013 yıllarında başlayan Su Kanunu taslağı çalışmaları birçok revizyon geçirdikten sonra bugüne kadar geldi. Bu süreçte taslak 2021 yılında birinci su şurasında çok katılımcı bir anlayışla çok kapsamlı bir şekilde ele alındı ve nihai duruma getirildi. Ancak daha sonra taslakta tekrar revizyon ihtiyacı ortaya çıktı.

        268 KURUMDAN GÖRÜŞ İSTENDİ

        Şimdi, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Su Kanunu Taslağı Alt Komisyonu’nda son şekli verilen taslak ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerine açıldı. Bu kapsamda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 15 Nisan 2026 tarihli resmi yazı ile 268 kurum ve kuruluşa Su Kanunu Taslağının son durumunu göndererek görüş talep etti.

        SUYUN KAYNAĞINDA KORUNMASI

        Beş bölüm ve 19 Maddeden oluşan Su Kanunu Taslağı’nın genel gerekçesinde suyun kaynağında korunması, suya göre planlama yapılması, aşırı ve izinsiz kullanımın önlenmesi, ölçüm ve izleme sistemlerinin kurulması suyun verimli kullanımını sağlayan teknik ve teknolojilerin yaygınlaştırılması, su kullanımında uygunsuzluklara ilişkin yaptırımların açık ve net bir şekilde düzenlenmesi, suyun miktar ve kalite olarak havza ölçeğinde ekosistem esaslı bütünleşik bir anlayışla yönetilmesinin amaçlanması yer alıyor.

        Bu Taslak Su Kanunu ile havza ölçeğinde planların hukuki dayanaklarının güçlendirilmesi , planlarda belirlenen tedbirlerin daha işlevsel bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesinin sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca yeraltısuları yerüstü suları ile birlikte bütüncül bir su yönetiminin parçası haline getiriliyor. Taslak Kanununun gerekçesinde ayrıca su tahsis sisteminin güçlendirilmesinin ve su kaynaklarının miktar olarak caydırıcılığı yüksek yeni hukuki rejim ile korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.

        Su Politikaları Derneği’nin uzmanları da Su Kanunu taslağına 2013 yılından itibaren görüş veriyor. Son olarak da 2021 yılında düzenlenen Birinci Su Şurası’nda Su Politikaları ve Hukuku çalışma grubunda Su Kanunu Taslağı’na yönelik kapsamlı görüş ve önerilerini ilettiler.

        Su Politikaları Derneği’nin mühendis ve hukukçulardan oluşan Su Kanunu Taslağı Çalışma Grubu son taslak üzerinde çalışmalara başladı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

