Su yutma şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı... 8 aylık Zeynep bebek kurtarılamadı!

Denizli'nin Çivril ilçesinde banyo sırasında su yutma şüphesiyle hastaneye kaldırılan 8 aylık Zeynep K., üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

MİNİK BEBEK BANYODA FENALAŞTI

İHA'nın haberine göre olay; 6 Nisan Pazartesi günü Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 8 aylık bebeği Zeynep K.'nın banyo sırasında fenalaştığını fark eden anne, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Zeynep K., Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesine rağmen kurtarılamayan bebek, hayatını kaybetti.

Annesi tarafından yıkandığı sırada su yuttuğu değerlendirilen 8 aylık Zeynep K.'nın cenazesinin, ailesi tarafından hastane morgundan alınarak Isparta’da toprağa verileceği öğrenildi.