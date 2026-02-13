Şubat ayı emekli promosyon kampanyaları devam ediyor! 2Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank en yüksek maaş promosyonu veren banka hangisi?
Şubat ayı emekli promosyon kampanyası sürüyor. SSK Bağkur emeklisi en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankayı araştırıyor. Ziraat Bankası, Garanti, TEB, Halkbank, Yapı Kredi ve diğer bankaların promosyon tutarları merak ediliyor. Nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi ve çeşitli ek avantajlar içeren kampanyalar dikkat çekiyor. Peki en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar promosyon veriyor? İşte güncel banka promosyonları
Emekli promosyon kampanyaları araştırılıyor. Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları ve maaş ödemelerini belirlenen süre boyunca ilgili bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Ziraat Bankası, maaş miktarına göre 12 bin TL'ye varan nakit promosyon ödemesinin yanı sıra yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 40 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuyor. İşte, 2026 Şubat emekli promosyon kampanyaları
ZİRAAT BANKASI
Emekli promosyon kampanyaları arasından en fazla dikkat çeken Ziraat Bankası'nın oldu. Banka 12 bin TL'lik promosyon ödemesinin yanı sıra 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sunuyor. Ayrıca, Otomatik fatura talimatlarına 6 bin TL iade 25 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans avantajı da emeklilere yapılan kolaylıklar arasında yer alıyor. Aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira imkânı da mevcut. Tüm bunların toplamında ise 90.000 liralık bir avantaj sunuluyor.
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılacak alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak için ise maaşların 1 Ekim 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında bankaya taşınmış olması gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS
Maaşını 28 Şubat tarihine kadar Türkiye Finansa taşıyan emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Emekliler ek avantajlarla beraber 32.000 TL'ye varan ödemelerden yararlanabiliyor. Kampanya 28.02.2026 tarihine kadar emekli maaşını bankaya taşıyanlar ve promosyon alacak emekli müşteriler için geçerlidir.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin TL arasında değişiyor.
TEB EMEKLİ PROMOSYON 2026
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!
1-15 Şubat 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 05.05.2025 tarihinden sonra promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.
YAPI KREDİ
30.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
19 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
ING
Maaş tutarına göre ek koşul aramaksızın 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarıyla bu rakamı toplamda 28.000 TL'ye yükseltmektedir.
DENİZBANK
12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
QNB
20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.