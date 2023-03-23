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Şubatta markaların yüzde 94’ünün müşteri trafiği azaldı

BMD’nin yaptığı ankete göre depremler nedeniyle şubatta markaların yüzde 94’ünün müşteri trafiği azalırken, adet satışlarında da düşüş oldu.

Şubatta markaların yüzde 94’ünün müşteri trafiği azaldı
HABERTURK.COM

11 ilde ağır yıkıma ve 50 bini aşkın insanın hayatına mal olan Kahramanmaraş merkezli depremler organize perakende markalarının şubat ayı cirolarını da vurduğu belirtildi. Birleşmiş Markalar Derneği’ne (BMD) üye markaların yüzde 87’sinin şubat ayı cirosu ocak ayına göre gerilediği açıklandı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ MAĞAZALARIN YARISI KAPALI

BMD Başkanı Sinan Öncel, depremlerin organize perakende sektörüne etkilerinin de büyük olduğunu söyledi. BMD üyesi markaların afetten etkilenen bölgede faaliyet gösteren yaklaşık bin 500 mağazasından yarısının halen kapalı olduğunu bildiren Öncel, “Markalarımız bir yandan afetzedelere yardıma odaklanırken bir yandan da kapanan mağazaların yeniden faaliyete geçirilmesi için çalışıyorlar. Deprem etkisiyle şubat ayında ülke genelindeki mağazalarımızın müşteri sayısı, adet satışı ve cirolarında önemli düşüşler oldu. Depremin perakendeye etkisini üyelerimiz arasında yaptığımız ankette net bir şekilde görünüyor. Ankete göre ocak ayına oranlanla şubatta üyelerimizin yüzde 94’ünün müşteri sayısı azaldı. Yine aynı dönemde üyelerimizin yüzde 86’sının adet satışlarında, yüzde 87’sinin de cirolarında gerileme oldu. Ortalamada yüzde 20-25 civarındaki ciro kaybının mart ayında kısmen toparlandığını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

BÖLGEYE NAKDİ BAĞIŞ VE KONTEYNER YARDIMI

Sinan Öncel, Türkiye’nin 6 Şubat’ta benzerine az rastlanan iki büyük depremle sarsıldığını hatırlattı. Depremlerde BMD üyesi markaların çalışanlarından 143’ünün hayatını kaybettiğini, 242’sinin yaralandığını bildiren Öncel, şunları söyledi: “Tüm Türkiye gibi bizim de acımız çok büyük. Gidenleri geri getiremesek de kalanların bir an önce normal hayata dönebilmelerini sağlama konusunda tüm imkânlarımızı seferber ettik. Depremzedelerin geçici barınma sorununun çözümü için özellikle konteyner ve prefabrik konutlara ihtiyaç var. İlk günden itibaren gönüllülük temelinde afetzedelerin yardımına koşan üyelerimiz, konteyner konusunda da önemli katkıda bulundular. Üyelerimizin bağışları ile Hatay ve Kahramanmaraş’ta AFAD’ın belirlediği alanlara konteynerlerimizi sevk ediyoruz. 22 Mart itibarı ile 160 konteynerin sevkiyatını tamamladık. Her gün yaklaşık 10 konteyneri bölgeye sevk ediyoruz. Bir bölümü AFAD’a nakdi bağış olmak üzere toplamda 500 konteyneri afetzedelerimizin kullanımına sunacağız. Afetzedelerin ihtiyaçları zaman içinde değişiklik gösteriyor. BMD olarak bu süreçte farklı sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerimiz olacak. AFAD’ın koordinasyonunda bölge için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.”

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