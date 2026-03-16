Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber ne demek?
Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde Müslümanlar ibadetlerini artırırken, en çok araştırılan konulardan biri de fazileti büyük zikirler oluyor. Bu zikirlerin başında ise "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" tesbihi geliyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) de sıkça tavsiye ettiği bu zikir; Allah'ı tesbih etmek, O'na hamdetmek ve O'nun birliğini yüceltmek anlamlarını içerir. Peki, "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrinin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? İşte bu faziletli zikre dair merak edilenler…
SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER NEDİR? NE DEMEK?
Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber zikri içerisinde 4 farklı tesbihat mevcuttur. Bunlar sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleridir. Dördünün birleşmesiyle "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" duası ve zikri meydana gelir.
Duanın ve zikrin normal okunuşu: Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber
Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.
Duanın ve zikrin uzun okunuşu: Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.
Sırasıyla manaları ise aşağıdaki gibidir:
Sübhanallah,"Allah noksanlardan münezzehtir." anlamına gelmektedir.
Elhamdülillah,"Şükür Allah'adır, Allah'a şükürler olsun, hamd Allah'adır." anlamına gelmektedir.
La ilahe illallah,"Bil ki! Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur" anlamına gelmektedir.
Allahu ekber, "Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir." anlamına gelmektedir.
SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER ARAPÇA YAZILIŞI, MEALİ VE OKUNUŞU
SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER FAZİLETİ
Bu tesbihatı günlük en az 100 defa okumak çok sevaptır. Birçok alim tarafından tavsiye edilmiştir. Refahlamak isteyenler, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler, dualarının kabul olmasını isteyenler günlük 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrini çekebilirler. Allah (c.c.) yapmış olduğunuz zikirleri kabul eylesin.
Ek olarak "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikri namazdan sonra yapılan tesbihatta söylenir. Zikrin uzun hali "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." şeklindedir.