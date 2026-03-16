        Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber ne demek? Türkçe anlamı ve fazileti

        Subhanallahi vel hamdu lillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber ne demek?

        Kadir Gecesi'nin manevi atmosferinde Müslümanlar ibadetlerini artırırken, en çok araştırılan konulardan biri de fazileti büyük zikirler oluyor. Bu zikirlerin başında ise "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" tesbihi geliyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) de sıkça tavsiye ettiği bu zikir; Allah'ı tesbih etmek, O'na hamdetmek ve O'nun birliğini yüceltmek anlamlarını içerir. Peki, "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrinin Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? İşte bu faziletli zikre dair merak edilenler…

        Giriş: 16.03.2026 - 00:35
        Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi’nde Müslümanlar, geceyi dua, namaz ve zikirlerle ihya etmeye çalışıyor. Bu mübarek gecede en çok okunan ve fazileti büyük olan zikirlerden biri de “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” zikridir. Allah’ı tesbih etmeyi, O’na hamdetmeyi ve büyüklüğünü yüceltmeyi ifade eden bu zikir, hadislerde de faziletli tesbihler arasında gösterilir. Peki, “Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber” zikrinin Türkçe anlamı nedir, Arapça yazılışı ve okunuşu nasıldır? İşte detaylar…

        SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER NEDİR? NE DEMEK?

        Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber zikri içerisinde 4 farklı tesbihat mevcuttur. Bunlar sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleridir. Dördünün birleşmesiyle "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" duası ve zikri meydana gelir.

        Duanın ve zikrin normal okunuşu: Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber

        Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.

        Duanın ve zikrin uzun okunuşu: Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

        Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

        Sırasıyla manaları ise aşağıdaki gibidir:

        Sübhanallah,"Allah noksanlardan münezzehtir." anlamına gelmektedir.

        Elhamdülillah,"Şükür Allah'adır, Allah'a şükürler olsun, hamd Allah'adır." anlamına gelmektedir.

        La ilahe illallah,"Bil ki! Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur" anlamına gelmektedir.

        Allahu ekber, "Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir." anlamına gelmektedir.

        SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER ARAPÇA YAZILIŞI, MEALİ VE OKUNUŞU

        Zikirin okunuşu: Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

        Zikirin meali: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

        SÜBHANALLAHİ VELHAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER FAZİLETİ

        Bu tesbihatı günlük en az 100 defa okumak çok sevaptır. Birçok alim tarafından tavsiye edilmiştir. Refahlamak isteyenler, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler, dualarının kabul olmasını isteyenler günlük 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrini çekebilirler. Allah (c.c.) yapmış olduğunuz zikirleri kabul eylesin.

        Ek olarak "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikri namazdan sonra yapılan tesbihatta söylenir. Zikrin uzun hali "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." şeklindedir.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber