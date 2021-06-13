Müslümanların ve özellikle sünni mezhepte olanların namaz dualarından biri olan Sübhaneke duası anlamı ve okunuşu merak ediliyor. Namaz kılan Müslümanların kesinlikle bilmesi gereken Sübhaneke duası da Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden oluşturulan dualardan biri değil. Subhaneke duasının anlamı nedir? İşte Subhaneke duasının okunuşu

SUBHANEKE DUASI OKUNUŞU

"Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk"

Parantez içerisinde belirtilen kelime sadece cenaze namazlarında okunur.

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ (وَجَلَّ ثَنَآئُكَ) وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE MEALİ NEDİR?

Allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin şanın yücedir ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur.

SÜBHANEDE DUASI NERELERDE OKUNUR?

Her namazın ilk rek’atinde iftitah tekbirinden sonra,

İkindi namazının sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca fatihadan önce,

Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rek’ate kalkınca fatihadan önce,

Teravih namazı dört rek’atte bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rek’ate kalkıldığı zaman fatihadan önce.

Cenaze namazında birinci tekbirden sonra