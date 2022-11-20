'Kurak Günler' yoğunluğu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde Emin Alper'in yönettiği 'Kurak Günler' İstanbul prömiyerini yaptı. Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleşen gösterimin ardından film ekibi, izleyicilerin sorularını cevapladı.

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali soru cevap bölümünde bir izleyicinin 'filminizde, herkes umut taşımasına rağmen dünyada adalet mekanizması değişmiyor mu demek istediniz?. sorusu üzerine 'Kurak Günler' filminin yönetmeni Emin Alper şunları söyledi: Hepimiz bir şeyler yapacağız. Mücadele devam ediyor ve edecek demek istedik.