Sucuk nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta sucuk saklama yöntemleri

Yanlış saklanan sucuğun kısa sürede küflendiğini, kuruyup taş gibi olduğunu veya tadının ekşidiğini görmek, bu kıymetli gıdayı israf etmek anlamına gelir. Sucuk severlerin en sık ikilemde kaldığı konu ise "Sucuk nasıl saklanır, kurutmak için asılmalı mı yoksa buzdolabına mı konmalı?" sorusudur. İşte sucuğunuzu ilk günkü lezzetinde korumanın yolları...

Sucuk, yapısı gereği "yaşayan" bir gıdadır; yani fermantasyon süreci uygun koşullarda devam eder. Bu nedenle saklama yöntemi, sucuğun o anki durumuna (yaş veya kuru) ve ne zaman tüketileceğine göre değişiklik gösterir. Taze doldurulmuş ve henüz kurumamış bir sucuğu doğrudan dolaba atmakla, kurumuş bir sucuğu dışarıda bırakmak arasında dağlar kadar fark vardır. Nem, sıcaklık ve hava sirkülasyonu, sucuğun ömrünü belirleyen üç temel faktördür. Geleneksel kurutma yöntemlerinden modern dondurucu tekniklerine, küflenmeyi önleyen pratik çözümlerden kağıt havlu kullanımına kadar sucuğu muhafaza etmenin en etkili yollarını bu yazımızda sizler için derledik. Kahvaltılarınızın tadı kaçmasın diye bilmeniz gereken tüm detaylar...

Sucuk saklamanın temel kuralı, ürünün nem dengesini yönetmektir. Sucuk, kıymanın özel baharatlar ve sarımsakla harmanlanıp bağırsaklara doldurulmasıyla elde edilir. Eğer elinizdeki sucuk "taze" yani parmakla bastırıldığında yumuşak kıvamdaysa, içinde hala yüksek oranda nem var demektir. Bu nemin uzaklaştırılması, yani sucuğun kuruması gerekir. Aksi takdirde içindeki nem bakteri üretimine ve bozulmaya yol açar. Eğer sucuk zaten kurumuş ve sertleşmişse, bu sefer de onu aşırı kurumaktan ve oksitlenmekten korumak gerekir. Dolayısıyla "tek bir doğru yöntem" yoktur; sucuğun durumuna göre değişen doğru yöntemler vardır. SUCUK DIŞARIDA NASIL SAKLANIR VE KURUTULUR? Kasaptan yeni aldığınız veya evde yaptığınız yumuşak (yaş) sucuklar için en ideal yöntem, onları nemsiz ve havadar bir ortamda kurutmaktır. Sucuklar, birbirine değmeyecek şekilde bir ipe dizilmeli veya serin bir yere asılmalıdır. Bu ortamın güneş görmemesi, ancak hava akımının olması (rüzgar alması) çok önemlidir. Güneş ışığı sucuğun içindeki yağın erimesine ve tadının bozulmasına neden olurken, havasızlık küflenmeyi tetikler.

Kurutma işlemi için en uygun yerler kuzey cepheli balkonlar, kilerler veya serin antrelerdir. Sucuklar asıldıktan sonra altına bir gazete kağıdı sermek, damlayabilecek yağlar için iyi bir önlemdir. Sucuklar parmakla bastırıldığında sertleşene kadar (genellikle 3-7 gün) bu şekilde bekletilir. Ancak hava sıcaklıklarının yüksek olduğu yaz aylarında bu yöntem risklidir; sıcakta sucuk ekşiyebilir. Bu nedenle yazın kurutma işlemi buzdolabında yapılmalıdır. SUCUK BUZDOLABINDA NASIL SAKLANIR? Kurutulmuş veya marketten alınmış vakumlu sucuklar açıldıktan sonra mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Ancak burada yapılan en büyük hata, sucuğu poşetin içinde veya streç filme sarılı halde saklamaktır. Sucuk "nefes alması" gereken bir gıdadır. Plastik poşet veya streç film, sucuğun terlemesine neden olur ve bu nem kısa sürede yeşilimsi bir küf tabakası oluşturur. Buzdolabında saklamanın en sağlıklı yolu, sucuğu kağıt havluya veya temiz bir pişirme kağıdına sarmaktır. Kağıt, sucuğun üzerindeki fazla nemi emerken hava almasını da sağlar. Kağıda sarılı sucuklar, buzdolabının kapağında değil, iç raflarında muhafaza edilmelidir. Eğer çok fazla sucuğunuz varsa ve kurumasını istemiyorsanız, kavanoz yöntemi de uygulayabilirsiniz. Dilimlenmiş veya bütün sucuklar bir kavanoza konur, kapağı kapatılır ve buzdolabına kaldırılır. Ancak bu yöntemde de ara sıra kapağı açıp havalandırmak faydalıdır.

SUCUK BUZLUKTA SAKLANIR MI? Sucuğu uzun aylar boyunca (6 aya kadar) saklamanın en garantili yolu derin dondurucudur. Özellikle indirim zamanı çokça alınan veya kurban bayramı sonrası yapılan sucuklar için bu yöntem kurtarıcıdır. Sucuğu buzluğa atarken bütün halde değil, porsiyonluk olarak saklamak kullanım kolaylığı sağlar. Bütün donmuş bir sucuğu kesmek oldukça zordur ve çözülen gıdanın tekrar dondurulması sağlık açısından risklidir. Bu nedenle sucuklar önce birer pişirimlik (örneğin kahvaltılık veya yemeklik) miktarlarda dilimlenmelidir. Dilimlenen sucuklar, buzdolabı poşetine birbirine yapışmayacak şekilde dizilmeli veya aralarına pişirme kağıdı konularak üst üste yerleştirilmelidir. Poşetin havası iyice alındıktan sonra dondurucuya atılabilir. Kullanılacağı zaman çözülmesini beklemeden doğrudan tavaya veya yemeğe atılarak pişirilebilir. Bu yöntemle sucuk lezzetinden ve baharat aromasından hiçbir şey kaybetmez. SAKLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN PÜF NOKTALAR VE HATALAR Sucuğun ömrünü uzatmak ve lezzetini korumak için saklama sürecinde bazı kritik detaylara dikkat etmek gerekir. Yapılan küçük yanlışlar, tüm sucuğun çöp olmasına neden olabilir.