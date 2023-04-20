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AA

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, amaçlarının "(Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah) el-Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmak" olduğunu söyledi.

Dagalu, Katar merkezli AlJazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ilan edilen ateşkese bağlı olduklarını belirterek, "Karşı taraf, tüm ekipmanları ile bizi bombalıyor." dedi.

"GERÇEK BİR DEMOKRATİK GEÇİŞ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Amaçlarının ülkeyi fitne ve sorunlardan kurtarmak olduğunu ifade eden Dagalu, "Gerçek bir demokratik geçiş için çağrıda bulunuyoruz. Burhan da bunun gerçekleşmesini engelleyen sorunların sebebidir. Askeri operasyonun amacı Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dagalu, uluslararası taraflarla gelişmeleri görüştüğünü belirterek, ilan edilen insani ateşkese bağlı olduklarını ancak karşı tarafın bunu istemediğini ileri sürdü.

HDK Komutanı Dagalu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ülkedeki gelişmelerle ilgili bir saat kadar konuştuğunu anlattı.

"BURHAN KARAR VERME YETKİSİNE SAHİP DEĞİL"

Ordu Komutanı Burhan'ın birtakım taraflarca kullanıldığını ve kendi başına karar verme yetkisine sahip olmadığını öne süren Dagalu, "Sudan'daki krizi çözmenin tek yolu Burhan'ı adalete teslim etmektir." dedi.

Dagalu, HDK'nin, Rus Wagner güçleri ile ilişkisi ve dışarıdan herhangi bir destek aldığına dair iddialarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Bütün bunlar, Burhan'ın güvenilirliğimizi hedef alan propagandası kapsamına giriyor. Dışarıdan herhangi bir destek aldığımız doğru değil ve bunlar Burhan'dan gelen iddialar ve biz dışarıdan hiçbir destek istemedik."

ABD ASKER KONUŞLANDIRACAK

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sudan’daki çatışmaların şiddetlenmesi ile ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirildi.

Sudan’da çatışmaların devam etmesi, Washington’ı hareketlendirdi.

ABD medyasında, Dışişleri Bakanlığının Kongreye, Sudan’daki güvenlik durumunun artık Hartum Büyükelçiliğinin nizami tahliyesine olanak tanımadığını, Hartum Havaalanı'nın kapalı ve hasarlı olduğunu, askeri bir tahliyenin gerekeceğini bildirdiği ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken, Pentagon, Hartum’daki elçiliğin olası tahliyesi için bazı planlar yapıldığını duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Phil Ventura, “Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Komutanlığı aracılığıyla Sudan'daki durumu izliyor ve çeşitli olasılıklara karşı dikkatli planlama yapıyor. Bu kapsamda, ABD Büyükelçiliği personelinin Sudan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için gerektiğinde tedbir alınması amacıyla bölgede ek kabiliyetler konuşlandırılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ventura, güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek, olası planlama ve konuşlanma hakkında detay vermekten kaçındı.

Amerikan medyasına konuşan bazı kaynaklar da ABD'nin Cibuti'ye asker konuşlandırmayı planladığını öne sürdü.

SUDAN'DA İÇ SAVAŞ

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 300'e yükseldiğini duyurmuştu.

Fotoğraf: AA