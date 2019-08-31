Sudan'ın devrik lider Ömer el Beşir, ilk kez hakim karşısında sorgulandı.

Mahkeme tarafından resmi olarak yasadışı döviz bulundurmak ve yolsuzluk suçlamaları yöneltilen Beşir, mahkemede verdiği ifadede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını kabul etti.

Veliaht Prens dışında başka kaynaklardan da para aldığını kabul eden Beşir, bu parayı kişisel yararı için kullanmadığını belirtti.

Beşir'in avukatı müvekkiline yöneltilen tüm suçlamaları reddettiklerini, görgü tanıklarının da bir sonraki duruşmada hazır bulunacağını söyledi.

Beşir'in kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilirken, eski Sudan liderinin tutukluluk durumuna ilişkin kararın 7 Eylül'de yapılacak duruşmada verileceği ifade edildi.

Sudan'da Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösteriler giderek rejim karşıtı bir karaktere bürünmüş, büyüyen olayların ardından Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu.