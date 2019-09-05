Suikastçilerin Şifresi oyucuları kimler? Suikastçilerin Şifresi filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2011 yılında ilk kez sinemada izleyici ile buluşan Suikastçilerin Şifresi 2011 yılın da izleyici ile buluştu. Suikastçilerin Şifresi filminden ayrıntılar haberimizde.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ OYUNCULARI KİMLER?

Lawrence Riggins'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Suikastçilerin Şifresi filminin oyuncu kadrosunda Julian Lee, Min-Su Choi, John Savage, Martin Kove, Christopher Atkins yer alıyor.

SUİKASTÇİLERİN ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Birbirinden farklı üç ulustan suikastçiler içinde gizli silah projesi olan bilgisayar diskini ele geçirebilmek için ellerinden geleni yapacaklardır.