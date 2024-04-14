Suki Waterhouse bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü şarkıcı sözlerine, "Muhteşem kadınları seviyorum ve kendi küçük muhteşem hanımefendime sahip olduğum ve hayatımın aşkıyla tanıştığım için çok şanslıyım" şeklinde devam etti. 37 yaşındaki Pattinson ile nişanlı olan Waterhouse, kızının adını açıklamadı.