2017 yılında dünyaevine giren oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında anne olan Ovalı'nın hamilelik kilolarını vermesi dikkat çekerken çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Alışveriş turuna bir restoranda yemek molası veren Erkin çifti, güneşli havanın tadını çıkardı. Uzun süre el ele alışveriş yapan Şükran Ovalı ve Caner Erkin akşam saatlerinde özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.
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