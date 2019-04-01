Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile 2019 yerel seçimlerinde son dakikalarda oy kullandı. Sandıkların kapanmasına 20 dakika kala gelen çift, beraber fotoğraf vererek, "Vatana, millete hayırlı olsun" dedi.
OY KULLANIP SPORA GİTTİ
Murat Dalkılıç, yerel seçimlerde oy kullanmak için okula geldi. Spor kıyafetleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı, oyunu kullandıktan sonra yürüyüşe çıktı.
Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer ile beraber oy kullanmak için okula geldi.
Aracına uzun süre park yeri arayan şarkıcı, park yeri bulmakta zorlandığını ifade etti. 1013 numaralı sandıkta oy kullanan evli çift, daha sonra okuldan ayrıldı.
"HERKES İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile oyunu kullandı. 1005 numaralı sandıkta oy kullanan çift, sandık başında objektiflere poz verdi. Gökbakar, seçim hakkında konuşmak istemeyerek, “Herkes için hayırlı olsun” dedi.
"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPMAK İÇİN İKİ DEFA GELDİM"
Minik Serçe Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sedat Simavi İlkokulu’nda sabah erken saatte gelince oyunu kullanamamıştı. Saat 15.45’te oy kullanmaya gelen Aksu, 1282 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için yaklaşık 10 dakika sıra bekledi.
Oyunu kullanan Sezen Aksu, “Vatandaşlık görevimi yaptım. Vatandaşlık görevimi yapmak için iki defa geldim” dedi.
TÜRKAN ŞORAY VE YAĞMUR ÜNAL'A BÜYÜK İLGİ
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile seçimin en gözdesiydi. Oy kullanmak için 1013 numaralı sandığa gelen anne-kıza, her seçim olduğu gibi ilgi çok büyük oldu.
Fotoğraf çekilmek isteyen kimseyi kırmayan Türkan Şoray, 1 saatten fazla okulda vakit geçirdi. Şoray’ın verilen oy pusulalarındaki tüm damgaları kontrol etmesi de dikkat çekti.
Fenerbahçe’li kaleci Volkan Demirel, eşi Zeynep ve kızı Yade ile 1006 numaralı sandıkta oy kullandı. Yade’nin anne babasının kimliğini görevlilere vermesi renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.
Fenerbahçe’nin bir diğer Yıldızı Mehmet Topal ise sandığa tek başına gelerek oyunu kullandı.
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