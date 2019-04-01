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TÜRKAN ŞORAY VE YAĞMUR ÜNAL'A BÜYÜK İLGİ



Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ile seçimin en gözdesiydi. Oy kullanmak için 1013 numaralı sandığa gelen anne-kıza, her seçim olduğu gibi ilgi çok büyük oldu.