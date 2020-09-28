ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de doğmuş Türk kadın oyuncudur.
Doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 02.01.2017 tarihinde evlendi.
|TV Dizileri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2006
|Ezo Gelin
|Gülden
|Yardımcı Karakter
|2007
|Vazgeç Gönlüm
|Cemile
|Yardımcı Karakter
|Bez Bebek
|Merve
|Yardımcı Karakter
|2008
|Aşk Yakar
|-
|Yardımcı Karakter
|2009
|Kahramanlar
|Ayşe Komiser
|Başrol Oyuncusu
|Bir Bulut Olsam
|Bahar
|Yardımcı Karakter
|2010
|Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
|Aslı-Ayla
|Konuk Oyuncu
|2011
|Reis
|Nazlı
|Başrol Oyuncusu
|2012
|Kötü Yol
|Nuran Öğütçü
|Başrol Oyuncusu
|Leyla ile Mecnun
|Sena
|Konuk oyuncu
|2013
|Avrupa Avrupa
|Melisa
|Yardımcı Karakter
|2014
|Cinayet
|Umay Abalı
|Başrol Oyuncusu
|2014-2015
|Şeref Meselesi
|Derya
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Paramparça
|Psikolog Ayşe
|Yardımcı Karakter
|2016
|Familya
|Ezgi Alagöz
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Vatanım Sensin
|Seher
|Yardımcı Karakter
|2020
|Menajerimi Ara
|Kendisi
|Konuk Oyuncu
Sinema ve TV Filmler
|Sinema ve TV Filmleri
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2006
|Pars: Kiraz Operasyonu
|Zeynep
|Yardımcı Karakter
|2008
|Alia
|İpek Komiser
|Yardımcı Karakter
|Cin Geçidi
|Pınar
|Kısa Film
|2009
|Ev
|Vildan
|Başrol Oyuncusu
|2011
|Nar
|-
|Yardımcı Karakter
|2015
|Yeni Dünya
|Melek
|Başrol Oyuncusu
|2016
|Şeytan Tüyü
|Neşe
|Başrol Oyuncusu
|Ekşi Elmalar
|Safiye
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
|Yasemin
|Başrol Oyuncusu
Ödülleri
- 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Ekşi Elmalar)
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