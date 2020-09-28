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Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Şükran Ovalı hayatı ve kariyeri

Şükran Ovalı kimdir? sorusu gündemin öne çıkan konularının arasında yer alıyor. Başarılı ve güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın hayatını ve kariyerini sizler için araştırdık.

Şükran Ovalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Şükran Ovalı hayatı ve kariyeri

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir'de doğmuş Türk kadın oyuncudur.

Doğum yeri İzmir’in Eşrefpaşa semtidir. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçmiştir. Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseyi de Göztepe’de (Selma Yiğit Alp Lisesi) bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Caner Erkin ile Roma'da 02.01.2017 tarihinde evlendi.

TV Dizileri
YılBaşlıkRolüNotlar
2006Ezo GelinGüldenYardımcı Karakter
2007Vazgeç GönlümCemileYardımcı Karakter
Bez BebekMerveYardımcı Karakter
2008Aşk Yakar-Yardımcı Karakter
2009KahramanlarAyşe KomiserBaşrol Oyuncusu
Bir Bulut OlsamBaharYardımcı Karakter
2010Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiAslı-AylaKonuk Oyuncu
2011ReisNazlıBaşrol Oyuncusu
2012Kötü YolNuran ÖğütçüBaşrol Oyuncusu
Leyla ile MecnunSenaKonuk oyuncu
2013Avrupa AvrupaMelisaYardımcı Karakter
2014CinayetUmay AbalıBaşrol Oyuncusu
2014-2015Şeref MeselesiDeryaBaşrol Oyuncusu
2016ParamparçaPsikolog AyşeYardımcı Karakter
2016FamilyaEzgi AlagözBaşrol Oyuncusu
2016Vatanım SensinSeherYardımcı Karakter
2020Menajerimi AraKendisiKonuk Oyuncu

Sinema ve TV Filmler

Sinema ve TV Filmleri
YılBaşlıkRolüNotlar
2006Pars: Kiraz OperasyonuZeynepYardımcı Karakter
2008Aliaİpek KomiserYardımcı Karakter
Cin GeçidiPınarKısa Film
2009EvVildanBaşrol Oyuncusu
2011Nar-Yardımcı Karakter
2015Yeni DünyaMelekBaşrol Oyuncusu
2016Şeytan TüyüNeşeBaşrol Oyuncusu
Ekşi ElmalarSafiyeBaşrol Oyuncusu
2017Poyraz Karayel: Küresel SermayeYaseminBaşrol Oyuncusu

Ödülleri

  • 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Ekşi Elmalar)

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