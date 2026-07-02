Şükran Ovalı'nın tatil anları
Şükran Ovalı, tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şezlongda objektif karşısına geçen oyuncu, leopar desenli ve kırmızı mayolarıyla beğeni topladı
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela ile birlikte çıktığı tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
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Ovalı, sosyal medya hesabından tatiline dair yeni fotoğraflar paylaştı.
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Oyuncu, şezlongda verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.
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Tatil stilinde leopar desenli ve kırmızı tonlarındaki mayoları tercih eden oyuncu, güneşin tadını çıkardı.
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41 yaşındaki oyuncu, çekilen karelerine "Güneş yerinde" notunu ekledi. Caner Erkin de eşinin paylaşımına "Sevgilim" yorumuyla karşılık verdi.
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Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017'de Roma'da evlenmişti. Çiftin kızları Mihran ise 2018'de dünyaya gelmişti.
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