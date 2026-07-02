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        Haberler Magazin Şükran Ovalı'nın tatil anları

        Şükran Ovalı'nın tatil anları

        Şükran Ovalı, tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şezlongda objektif karşısına geçen oyuncu, leopar desenli ve kırmızı mayolarıyla beğeni topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela ile birlikte çıktığı tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

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        Ovalı, sosyal medya hesabından tatiline dair yeni fotoğraflar paylaştı.

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        Oyuncu, şezlongda verdiği pozlarla takipçilerinin beğenisini topladı.

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        Tatil stilinde leopar desenli ve kırmızı tonlarındaki mayoları tercih eden oyuncu, güneşin tadını çıkardı.

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        41 yaşındaki oyuncu, çekilen karelerine "Güneş yerinde" notunu ekledi. Caner Erkin de eşinin paylaşımına "Sevgilim" yorumuyla karşılık verdi.

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        Caner Erkin ve Şükran Ovalı, 2017'de Roma'da evlenmişti. Çiftin kızları Mihran ise 2018'de dünyaya gelmişti.

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