Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in Nişantaşı turu: Yanımızda çocuk var

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Şükran Ovalı ve Caner Erkin, 6 yaşındaki kızları Mihran Ela ile birlikte Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Ovalı ile Erkin, gazetecilerin sorularını "Yanımızda çocuk var" diyerek geri çevirdi. Çift, ardından yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

Öte yandan Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten 2018 yılında kızları Mihran Ela dünyaya geldi.