Şükrü Özyıldız: Aldığımız tepkiler hepsine değdi

Alice Müzikali'nde sergilediği performans ile büyük takdir toplayan Şükrü Özyıldız, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Özyıldız, "Benim için çok güzel ve yorucu oldu ancak aldığımız tepkiler ve ilgi hepsine değdi. İnşallah daha güzel işler yapacağız" dedi