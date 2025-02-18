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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'dan ayrılan Sibil Çetinkaya'dan açıklama - Magazin haberleri

        Sibil Çetinkaya'dan 'ayrılık' açıklaması

        Şükrü Özyıldız ile ayrılan Sibil Çetinkaya, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:28
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        "Bu karar ikimiz için de daha doğru"
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        Bir süredir yan yana görüntü vermeyen Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın yollarını ayırdığı öğrenilmişti. Özyıldız; "İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" diyerek, ayrılığı duyurmuştu.

        Ünlü oyuncunun açıklamasının ardından Sibil Çetinkaya da ayrılıkla ilgili konuştu. Sosyal medya üzerinden kendisine gelen yorumlara karşılık veren Çetinkaya; "Mesajlarınızı alıyorum. Evet, bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacım var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi" dedi.

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