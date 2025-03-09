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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'dan Sibil Çetinkaya açıklaması: Doğruyu söylemiş - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız: Sibil doğruyu söylemiş

        Geçtiğimiz haftalarda iki yıllık birlikteliklerini sonlandıran Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın ilişkisi, ihanet yüzünden bittiği ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Çetinkaya, ihanet iddialarını yalanlayıp; "Şükrü ile ilişkimiz bitse de sevgimiz baki" açıklamasını yapmıştı. Etiler'de görüntülenen Şükrü Özyıldız, eski sevgilisi hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:10
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        "Sibil doğruyu söylemiş"
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        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak kısa bir süre önce ikilinin ayrılma nedeni hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmış ve Sibil Çetinkaya'nın gönlünü iş insanı Murat Akdoğan'a kaptırdığı ileri sürülmüştü.

        Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya
        Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

        "ESKİ ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

        Çıkan dedikoduların ardından Sibil Çetinkaya, ihanet iddialarını; "Öyle bir şey mümkün değil. Murat, benim çok eski arkadaşım" diyerek yalanlamıştı.

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        Murat Akdoğan
        Murat Akdoğan

        Şükrü Öyıldız ile biten ilişkisi için; "Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de sevgimiz baki" ifadelerini kullanmıştı.

        "SİBİL DOĞRUYU SÖYLEMİŞ"

        Şükrü Özyıldız, gazetecilerin, "Sibil Hanım sizin için 'Şükrü ile sevgimiz baki' dedi, ne söylemek istersiniz?" sorusuna; "Doğruyu söylemiş, her zaman öyle ama daha fazla konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

        ANILARINI SİLMEDİLER

        Öte yandan her ne kadar ilişkileri sona erse de Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve daha önce birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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        #Sibil Çetinkaya
        #Şükrü Özyıldız
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