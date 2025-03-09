Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ancak kısa bir süre önce ikilinin ayrılma nedeni hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmış ve Sibil Çetinkaya'nın gönlünü iş insanı Murat Akdoğan'a kaptırdığı ileri sürülmüştü.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya

"ESKİ ARKADAŞIM" DEMİŞTİ

Çıkan dedikoduların ardından Sibil Çetinkaya, ihanet iddialarını; "Öyle bir şey mümkün değil. Murat, benim çok eski arkadaşım" diyerek yalanlamıştı.

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Murat Akdoğan

Şükrü Öyıldız ile biten ilişkisi için; "Şükrü ile birbirimiz için çok kıymetliyiz. İlişkimiz bitse de sevgimiz baki" ifadelerini kullanmıştı.

"SİBİL DOĞRUYU SÖYLEMİŞ"

Şükrü Özyıldız, gazetecilerin, "Sibil Hanım sizin için 'Şükrü ile sevgimiz baki' dedi, ne söylemek istersiniz?" sorusuna; "Doğruyu söylemiş, her zaman öyle ama daha fazla konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

ANILARINI SİLMEDİLER

Öte yandan her ne kadar ilişkileri sona erse de Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye devam etmesi ve daha önce birlikte çektirdikleri fotoğrafları silmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.