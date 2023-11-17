Şükrü Özyıldız: Her şey yolunda
Sevgilisi Sibil Çetinkaya ile Bebek'te yürüyüş yapan Şükrü Özyıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özyıldız, "Bizde her şey yolunda" şeklinde konuştu
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan çift, muhabirlerle kısa süre sohbet etti.
Şükrü Özyıldız, gazetecilere, "Arkadaşlar sürekli görüşüyoruz zaten. Yeni bir şey yok. Bizde her şey yolunda" açıklamasını yaptı.
Şükrü Özyıldız, ardından, "Bir tane işim yeni bitti, biliyosunuz. Şu an yenisinin hazırlığındayım. Biraz dinlenmeye çalışıyorum" dedi. İkili, ardından yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.
Fotoğraflar: HT Magazin