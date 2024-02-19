Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan, "Doğum günün kutlu olsun aşkım"

        Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan; "Doğum günün kutlu olsun aşkım"

        Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadıklarını açıklamıştı. Çetinkaya, sevgilisi Özyıldız'ın doğum günün birlikte çekilen karelerini paylaşarak kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        36 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yaz ortaya çıkmıştı. Önceki aylarda Bebek'te görüntülenen ikili; "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.

        2

        "GELDİĞİN YERE IŞIK GETİRİYORSUN"

        Son olarak Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından birlikte çekilen pozlarını ilk kez paylaştı ve gönderisine şu notu düştü; "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım."

        3

        DENİZ SEKİ'DEN YORUM

        Kısa sürede bu karelere ikilinin sevenleri tarafından birçok beğeni ve yorum yapıldı. Deniz Seki, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı ve şu yorumu yaptı; "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime."

        Fotoğraflar: Depo, Instagram

        #Şükrü Özyıldız
        #deniz seki firarda
        #Sibil Çetinkaya

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        3 çocuk annesiydi! 33 yaşındaydı! Eski koca vahşeti!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        "Rusya, Navalny'nin cenazesini teslim etmiyor"
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?