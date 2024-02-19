Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Sibil Çetinkaya'dan; "Doğum günün kutlu olsun aşkım"
Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadıklarını açıklamıştı. Çetinkaya, sevgilisi Özyıldız'ın doğum günün birlikte çekilen karelerini paylaşarak kutladı
36 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşadığı geçtiğimiz yaz ortaya çıkmıştı. Önceki aylarda Bebek'te görüntülenen ikili; "Bizde her şey yolunda, her şey bildiğiniz gibi" diyerek ilişkilerinin iyi gittiğini ifade etmişti.
"GELDİĞİN YERE IŞIK GETİRİYORSUN"
Son olarak Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından birlikte çekilen pozlarını ilk kez paylaştı ve gönderisine şu notu düştü; "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım."
DENİZ SEKİ'DEN YORUM
Kısa sürede bu karelere ikilinin sevenleri tarafından birçok beğeni ve yorum yapıldı. Deniz Seki, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı ve şu yorumu yaptı; "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime."
Fotoğraflar: Depo, Instagram