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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi

Bir süredir Büşra Cebe ile aşk yaşayan Şükrü Özyıldız, sevgilisiyle birlikte objektif karşısında poz verdi

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  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    Şükrü Özyıldız, bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Büşre Cebe ile aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilişkilerini sosyal medyaya taşıdı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    Özyıldız, sevgilisiyle çekilen siyah-beyaz fotoğrafını kalp emojisiyle yayınladı. Cebe de aynı kareyi kendi hesabından paylaştı. 
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    Ünlüler dünyasındaki bazı isimler, gazetecilerin yakalayamayacağı görüntüleri kendileri yayınlıyor. Kimi evlerinden, kimileri de gittikleri tatillerden romantik karelerini takipçileriyle paylaşıyor. İşte o fotoğraflardan bazıları...
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    ÖYKÜ KARAYEL - CAN BONOMO

    Öykü Karayel, Karayel, 20 Ağustos 2022'de 32. yaşına girmişti. Bonomo, eşinin doğum gününe özel Karayel ile objektif karşısında verdiği aşk pozunu Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğrafına "İmparatoriçenin doğum günü." ifadelerine yer vermişti.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    HAKAN KURTAŞ - PINAR BULUT

    Yaklaşık 3 yıldır senarist Pınar Bulut ile aşk yaşadığı konuşulan Hakan Kurtaş sonunda dedikoduları doğrulamıştı. SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Baba'da 'İlhan Karaçam' karakterine hayat veren ünlü oyuncu, birlikteliğini sosyal medyaya taşımıştı. Sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Kurtaş, fotoğrafa "Gülmek için yaratılmış..." notunu düşmüştü.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    MELTEM YILMAZKAYA - KADİR DOĞAN

    SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosuna yer alan Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTCU

    2019 yılında 'Kolpa' grubunun solisti Barış Yurtcu ile dünyaevine giren oyuncu Deniz Baysal, da eşiyle objektif karşısında poz vermişti. Evlerinin bahçesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Baysal, gönderisine, "Yaşasın kedi tüylü kazaklar!" notunu düşmüştü.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    MERİÇ ARAL - SERKAN KESKİN

    Meriç Aral, kendisi gibi oyuncu olan Serkan Keskin'in 44. yaş gününü "Canım sevgilim, tatlı sevgilim iyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" sözleriyle kutlamıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    ALMEDA ABAZİ - TOLGAHAN SAYIŞMAN

    Mutlu birliktelikleri süren Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, Abazi'nin memleketi Arnavutluk'ta tatil yapmıştı. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği pozu Instagram hesabından, "Kalbim!" ifadeleriyle paylaşmıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    EDA GÜRKAYNAK - BİRKAN SOKULLU 

    Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Eda Gürkaynak, oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu ile Yunanistan tatillerinden fotoğrafları yayınlamıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    NESLİHAN ATAGÜL - KADİR DOĞULU

    2016'da meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, eşiyle olan romantik karelerine bir yenisini daha eklemişti. Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile öpüştüğü bir fotoğrafı, "Yayılacaksa aşk yayılsın!" notuyla paylaşmıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY - BERK OKTAY 

    2020'de Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, daha sonra meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Atiksoy ile 10 Eylül 2022'de evlenen Oktay, bu fotoğraflarını, "Kadınım!" notuyla paylaşmıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    HANDE SORAL - İSMAİL DEMİRCİ

    2017'de dünyaevine giren ve yaklaşık 3 yıl önce Paris'e giden Hande Soral-İsmail Demirci çifti, aşk pozlarını paylaşmıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    İPEK FİLİZ YAZICI - UFUK BEYDEMİR

    22 Ekim 2022'de evlenen Ufuk Beydemir-İpek Filiz Yazıcı çifti, objektif karşısına geçmişti. Birlikte verdikleri pozları Instagram'dan paylaşan ikiliden Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düşmüştü.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    ÇAĞLA GİZEM ÇELİK - AHMET KURAL

    Nikâh masasına oturması beklenen oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik, aşklarını sosyal medyaya taşımayı sürdürüyor. İkili, Kural'ın rol aldığı dizinin çekimleri bittikten sonra soluğu Amerika'nın Florida eyaletinde almıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    HANDE ÜNSAL - İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

    İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünsal'ın 30. yaş gününü Instagram'dan kutlamıştı. Ünlü oyuncu, "Doğum günü öpücüğü... Doğum günün kutlu olsun aşkım" demişti. 
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK

    2015 yılında kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile nikah masasına oturan Ceyda Düvenci, eşi ile öpüştüğü fotoğrafı, "Aşkına sıkı sıkı sarıl!" sözleriyle paylaşmıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    AMİNE GÜLŞE - MESUT ÖZİL

    Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe'nin 28. yaş gününü, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadeleriyle kutlamıştı.
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    BEGÜM KÜTÜK - ERDİL YAŞAROĞLU

    Oyuncu Begüm Kütük, geçtiğimiz sene karikatürist eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte evde çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı. Koronavirüsten korunmak adına kendilerini karantinaya alan çiftten Kütük, gönderisine, "Karantina günlerinde aşk..." notunu düşmüştü. 
  • Şükrü Özyıldız, sevgilisi Büşra Cebe ile aşka geldi - Magazin haberleri

    AZRA AKIN - ATAKAN KORU

    Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 2002 Dünya Güzeli, eşi ile bu fotoğrafını yayınlamıştı.

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