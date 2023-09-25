Şükrü Özyıldız ünlü fenomenle yeni bir aşka yelken açtı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde Onur karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında bir iddia ortaya atıldı. Başarılı ismin sosyal medya fenomeniyle yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki haberler magazin gündeminde yer aldı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan fakat reytinglerinin düşük gelmesi sebebiyle 9. bölümüyle izleyicilere veda eden Ruhun Duymaz dizisinde Burcu Özberk ile birlikte rol alan Şükrü Özyıldız, son olarak fenomen isimle aşk yaşadığına dair haberlerle gündeme geldi.
Türkiye'nin sevilen oyuncularından Şükrü Özyıldız, sosyal medyada çektiği videolarla ünlü olan ve büyük bir kitleye adını duyuran fenomen Sibil Çetinkaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme geldi.
Fenomenliğinin ilk zamanlarında Burak Yörük ile aşk yaşayan Sibil Çetinkaya, ablası Narot Çetinkaya'nın kurmuş olduğu Games Medya ve Nanofluencers ajansları dolayısıyla pek çok ünlü isimle, önemli davetlerde bir araya geliyor.
Ortaya çıkan haberlere göre Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya yeni bir aşka yelken açtı. Hatta ünlü çift sabah yürüyüşlerine de birlikte çıkıyormuş. Konuyla ilgili resmi açıklama henüz iki taraftan da gelmemiş olsa da birlikte fotoğrafları magazin gündeminde çok konuşuldu.
İşte Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya...