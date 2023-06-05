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Sulama kanalına uçan elektrikli motosiklette bulunan 3 kadın yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan dört tekerlekli elektrikli motosiklet sulama kanalına devrildi. Kazada elektrikli motosiklette bulunan 33 yaşındaki Büşra Aksu, 59 yaşındaki Fatma Demir ve 30 yaşındaki Şeyma Çakmak yaralandı

Sulama kanalına uçan elektrikli motosiklette bulunan 3 kadın yaralandı
DHA

Kaza, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Büşra Aksu, Fatma Demir ve Şeyma Çakmak ilçedeki AVM'den alışveriş yaptıktan sonra dört tekerlekli elektrikli motosiklet ile eve gitmek üzere yola çıktı.

Büşra Aksu'nun kullandığı dört tekerlekli elektrikli motosiklet, Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu'na çıkan tali yolda seyir halindeyken, virajı alamayıp sulama kanalına yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma yönlendirildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde yaptıkları Büşra Aksu, Fatma Demir ile Şeyma Çakmak'ı ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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