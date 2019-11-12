Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul Bakırköy'de 12 Kasım Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2019-11-12 08:13:23.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR