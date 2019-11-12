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Sular ne zaman gelecek? 12 Kasım İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 12 Kasım'da İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintilerinden sadece Bakırköy etkilenecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ 12 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul Bakırköy'de 12 Kasım Pazartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Zeytinlik Mah,Cevizlik Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-11-12 08:13:23.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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