Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintileri 22 Şubat 2020

İstanbul'da bugün iki ilçede su kesintisi uygulanacak. 22 Şubat 2020 tarihli su kesintileri için İSKİ duyuru yayınladı. Peki, İstanbul'un hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ duyurusu

su kesintisi

İstanbul'un belirli bölgelerinde planlı şekilde su kesintisi uygulanacak. İSKİ'den gelen duyuruya göre İstanbul'un Şişli ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. İşte su kesintisi saatleri

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:İncirköy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-02-22 09:43:35.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Harbiye Mah,Ergenekon Mah
Açıklama:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:2020-02-22 09:13:51.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FETÖ TSK TUTUKLAMA! FETÖ'nün TSK yapılanmasında 62 tutuklama!
GÜNDEMFETÖ'nün TSK yapılanmasında 62 tutuklama!
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi AFAD deprem son dakika 2020! En son depremler 22 Şubat
GÜNDEM22 Şubat son depremler listesi
HAYVANA ŞİDDET! Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti!
GÜNDEMBu nasıl insanlık? Önce dövdü! Sonra kesti!
KUMA DEHŞETİ! Yıl: 2020! Başını taşla ezdi! Kuma vahşeti!
GÜNDEMYıl: 2020! Başını taşla ezdi! Kuma vahşeti!
Profesör kelime anlamı nedir? Profesör nasıl yazılır? TDK imla: Profesör
GÜNDEMProfesör nasıl yazılır? Kelime anlamı nedir?
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den önemli uyarı geldi! GELİYOR...
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! Sağanak ve kar var!
İstanbul elektrik kesintisi 22 Şubat listesi! BEDAŞ İstanbul planlı kesintileri programı
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi 22 Şubat listesi
Kadıköy'de bankta oturan çifte otomobil çarptı: 3 yaralı
GÜNDEMBankta oturan çifte otomobil çarptı!
Başkent'te 26 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
GÜNDEMBaşkent'te 26 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
Ankara'da 2.5 milyonluk Hurda Bank vurgunu!
GÜNDEMAnkara'da 2.5 milyonluk Hurda Bank vurgunu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X