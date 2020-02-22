İstanbul'un belirli bölgelerinde planlı şekilde su kesintisi uygulanacak. İSKİ'den gelen duyuruya göre İstanbul'un Şişli ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. İşte su kesintisi saatleri
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İncirköy Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-22 09:43:35.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Harbiye Mah,Ergenekon Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|2020-02-22 09:13:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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