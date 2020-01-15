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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 15 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 15 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

15 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Ocak Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 15 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 OCAK 2020

İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemalpaşa Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 10:15:45.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 10:02:10.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 10:16:43.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yalıköy Mah,Merkez Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 11:36:16.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 06:16:05.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 11:24:33.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
Açıklama:Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 09:58:12.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Küplüce Mah,Burhaniye Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 09:22:21.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-15 11:14:13.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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