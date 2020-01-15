Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 15 Ocak Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kağıthane, Üsküdar ve Şişli ilçelerinde 15 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 15 OCAK 2020
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mustafa Kemalpaşa Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 10:15:45.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|B.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kumburgaz Mah,Kamiloba Mah,Celaliye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 10:02:10.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İkitelli Osb
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 10:16:43.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yalıköy Mah,Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 11:36:16.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 06:16:05.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Güngören
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 11:24:33.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Talat Paşa Mah,Gürsel Mah
|Açıklama
|:
|Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 09:58:12.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Küplüce Mah,Burhaniye Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 09:22:21.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Merkez Mah
|Açıklama
|:
|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|2020-01-15 11:14:13.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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