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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 24 Aralık İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 24 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde 24 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 24 ARALIK 2019

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 2Kısım Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-24 08:47:43.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Habipler Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-24 08:41:24.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Alipaşa Mah
Açıklama:Bölgeye Su Verilmesine Rağmen, Depoların Ve Şebeke Borularının Tam Dolarak İstenen Basınca Ulaşamaması Nedeniyle Basınç Düşüklüğü Yaşanmaktadır.
Başlama Tarihi:2019-12-22 18:21:22.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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