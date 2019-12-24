Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 24 Aralık Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde 24 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 24 ARALIK 2019

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-24 08:47:43.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Habipler Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-12-24 08:41:24.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.