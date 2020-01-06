Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Ocak İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ümraniye ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Ocak İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintisi

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 6 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

6 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Şerifali Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
Açıklama:İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:2020-01-06 09:23:51.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği
GÜNDEMMEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü ...
Antalya, Eskişehir ve Afyon'da bugün okullar tatil mi? 6 Ocak okul tatilleri
GÜNDEMAntalya, Eskişehir ve Afyon'da okullar tatil mi?
Koyun yüklü kamyonetten 32 kilo eroin çıktı
GÜNDEMKoyun yüklü kamyonetten çıktı: 32 kilo
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
GÜNDEMYolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Elazığ'da 34 üniversiteli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
GÜNDEMElazığ'da 34 üniversiteli zehirlendi
Sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2020! MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuru ekranı açıldı
GÜNDEMÖğretmen alımı başvuruları başladı!
SON DAKİKA TRAFİK DURDU! İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 72!
GÜNDEMİstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 72!
Antalya hava durumu 6 Ocak 2020 - Meteoroloji Antalya'da bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEMAntalya Hava durumu 6 Ocak 2020
Bugünün Ajandası! Haberturk.com'un gündemi (6 Ocak 2020)
GÜNDEMBugünün Ajandası!
SON DAKİKA ZAM İPTAL! İÜ Rektörlüğü, yemek zammı ve kahvaltıların kaldırılması kararını iptal etti!
GÜNDEMİstanbul Üniversitesi'nde yemek zammı iptal!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X