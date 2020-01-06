Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 6 Ocak Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 6 Ocak günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
6 OCAK İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şerifali Mah,Tatlısu Mah,Mehmet Akif Mah
|Açıklama
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|İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
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|2020-01-06 09:23:51.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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