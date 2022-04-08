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'Süleyman Çakır' 18. ölüm yıl dönümünde unutulmadı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk televizyon tarihe damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisi konuşulmaya devam ediyor. 2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizide Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakteri geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 43. bölümde vurulan ve 45. bölümde vefat eden 'Süleyman Çakır' ölümünün ardından anılmaya devam ediyor.

Her yıl 8 Nisan'da yas tutan sevenleri 'Süleyman Çakır'ı paylaşımlarıyla anıyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Twitter'da 'Süleyman Çakır' trend listesinde yerini aldı.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oktay Kaynarca da "Süleyman Çakır'ın 18. ölüm yıl dönümünde unutmayan, unutturmayan sevenlerine başsağlığı, rahmetliye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.