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Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır hakkında Süleyman Çakır hakkında merak edilenler

Televizyon ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisinde yer alan Süleyman Çakır karakteri sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin yayınlandığı dönemde çok büyük bir hayran kitlesi bulunan Süleyman Çakır'ın dizi içinde öldürülmesi çok büyük tepkilere yol açmıştı. Dizi tarihinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır kimdir? İşte Süleyman Çakır hakkında merak edilenler

Süleyman Çakır kimdir? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır hakkında Süleyman Çakır hakkında merak edilenler

Kurtlar Vadisi dizisinin ilk 45 bölümünde yer alan ve dizinin tüm zamanlar içinde en sevilen karakteri olan Süleyman Çakır, Twitter'ın en çok konuşulan konusu oldu. Dizide öldürüldüğü tarih olan 8 Nisan'da hayranları tarafından anılan Çakır lakaplı Süleyman Çakır kimdir? İşte Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır karakterinin hayatı ve hakkında merak edilenler...

SÜLEYMAN ÇAKIR KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinde Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakter olan Süleyman Çakır dizide yer alan bilgilere göre 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülen bir Mafya babası. Tamamen kurgusal bir karakter olan Süleyman Çakır dizinin takipçileri tarafından gerçek bir insanmış gibi sahiplenilmiş ve sevilmişti.

KURTLAR VADİSİ SÜLEYMAN ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?

Uyuşturucuya savaş açması ve İstanbul'un göbeğindeki bir konferansta Baron'a suikast düzenlenmesi, Baron'un canını sıkar. Baron, ortalığı karıştırıp dikkatleri üzerine çektiği, onu yükseltip sefir yaptıkları hâlde onun kendini alçalttığını söyleyerek Süleyman Çakır'ın kalemini kırar. Kalemin parçalarını da Testere'ye atar.

Baron Mehmet Karahanlı'dan aldığı emir doğrultusunda Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e, sefir olması için Süleyman Çakır'ı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. Hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve ölmüştür. Canpolat diye hitap ettiği can dostu Polat Alemdar, Çakır'ın ölümünün ardından aralarında Halit'in de bulunduğu altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır.

Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. Örneğin, bazı izleyiciler Çakır karakteri diziden çıktıktan sonra diziyi seyretmeyi bırakmışlardır. Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur. O dönemde dizinin yönetmeni olan Osman Sınav konuya açıklık getirmiştir: Sınav, Oktay Kaynarca'nın zaten diziden ayrılacağını ama bunu dizinin işleyişi bakımından daha erkene alındığını, Oktay Kaynarca ile herhangi bir sorununun olmadığını açıklamıştır.

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