Bu özel statü, türbenin konumunu sürekli olarak stratejik bir mesele haline getirmiştir. Peki, Süleyman Şah Türbesi nerede? Süleyman Şah Türbesi hangi şehirde, ilde, bölgede? İşte bu sembolik ve stratejik anıt mezar hakkındaki tüm detaylar...

Türbenin günümüzdeki fiziki konumu, tarih boyunca geçirdiği yer değişikliklerinin bir sonucudur. Süleyman Şah Türbesi nerede sorusunun cevabı, bu nedenle farklı tarihsel dönemlerde farklı coğrafi noktaları işaret eder. Süleyman Şah Türbesi hangi şehirde bulunduğu ve bu şehrin Suriye'nin hangi idari yapısına dahil olduğu, türbenin uluslararası hukuk nezdindeki statüsünü anlamak için kritik önemdedir. Türbenin taşınma süreçleri ve günümüzdeki konumu, Türkiye'nin sınır ötesi askeri ve diplomatik kabiliyetlerini de yansıtmaktadır. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları ve daha fazlasını içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ NEREDE?

Süleyman Şah Türbesi nerede sorusunun güncel ve doğru yanıtı, Suriye'nin Halep iline bağlı Eşme köyü sınırları içerisinde, Türkiye sınırının hemen yanı başında yer aldığıdır. Ancak bu, türbenin üçüncü ve mevcut konumudur. Türbenin konumu tarih boyunca iki kez değiştirilmiştir:

İlk Konum (1973 öncesi): Türbenin bilinen ilk yeri, Suriye'nin Rakka vilayeti sınırları içinde, Fırat Nehri'nin sol kıyısında yer alan Caber Kalesi'nin (Kal'at Ca'ber) etekleriydi.

İkinci Konum (1973-2015): Suriye hükümetinin Fırat Nehri üzerinde Tabka Barajı'nı inşa etmesi ve baraj sularının Caber Kalesi'ni bir ada haline getirecek olması nedeniyle, Türkiye ve Suriye arasında yapılan görüşmeler sonucunda türbe, 1973 yılında yine Fırat Nehri kıyısında, Karakozak köyü yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 35 kilometre mesafedeki yeni yerine taşınmıştır.

Mevcut Konum (2015-günümüz): 2011'de başlayan Suriye İç Savaşı ve IŞİD (DAEŞ) terör örgütünün bölgede yarattığı güvenlik tehdidi nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, "Şah Fırat" operasyonuyla türbedeki naaşları ve kutsal emanetleri 22 Şubat 2015'te alarak, yine Suriye topraklarında bulunan ancak Türkiye sınırına sadece 200 metre mesafedeki Eşme köyüne taşımıştır. SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? Türbenin Suriye topraklarında yer alması nedeniyle Süleyman Şah Türbesi hangi şehirde ve Süleyman Şah Türbesi hangi ilde sorularının yanıtı, Suriye'nin idari yapısına göre verilir. Türbenin mevcut konumu olan Eşme köyü, idari olarak Suriye'nin Halep Valiliği'ne (vilayetine) bağlı Ayn el-Arab (Kobani) ilçesi sınırları içerisindedir. Ancak türbenin bulunduğu toprak parçası, uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'ye aittir. Türkiye açısından bakıldığında ise türbenin en yakın olduğu il Şanlıurfa'dır. Türbe, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin tam karşısında, sınıra bitişik bir noktada yer almaktadır ve lojistik ve güvenlik desteği bu il üzerinden sağlanmaktadır. SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Süleyman Şah Türbesi hangi bölgede sorusunun yanıtı, Orta Doğu'da, Mezopotamya'nın kuzeyinde, Fırat Nehri havzasıdır. Bu bölge, tarih boyunca medeniyetlerin doğduğu, büyük imparatorlukların mücadele ettiği ve stratejik su yollarının geçtiği bir coğrafyadır. Politik olarak ise türbe, son yıllarda büyük istikrarsızlıklar ve çatışmalarla gündeme gelen Kuzey Suriye bölgesinde yer almaktadır. Türbenin 2015 yılında daha güvenli bir bölgeye taşınmasının temel nedeni de bu bölgesel istikrarsızlıktır.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KONUMU NEDİR? Süleyman Şah Türbesi konumu nedir sorusu, hukuki ve jeopolitik bir anlam taşır. Türbenin konumunun en önemli özelliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları dışındaki tek toprağı olmasıdır. Bu hukuki statü, 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa (o dönemde Suriye'nin mandater gücü) ile Türkiye arasında imzalanan Ankara Antlaşması'nın 9. Maddesi'ne dayanır. Bu maddeye göre, Caber Kalesi'ndeki türbe, müştemilatıyla birlikte Türkiye'nin mülkü olarak kalacak ve Türkiye burada muhafız bulundurup Türk bayrağını çekebilecektir. Bu hak, sonraki tüm antlaşmalar ve protokollerle teyit edilmiştir. Türbenin yeri değişmiş olsa da, bu egemenlik hakkı devam etmektedir. Günümüzdeki konumu, Türkiye'nin ulusal bir sembolünü ve toprağını, sınır ötesinde dahi koruma iradesini ve kabiliyetini gösteren stratejik bir noktadadır. DEĞİŞTİRMELER VE ŞAH FIRAT OPERASYONU Süleyman Şah Türbesi'nin tarihi, onun yer değiştirmelerinin de tarihidir. İlk büyük yer değişikliği, 1973 yılında, tamamen teknik ve diplomatik bir uzlaşıyla gerçekleşmiştir. Suriye'nin inşa ettiği Tabka Barajı'nın suları altında kalacak olan Caber Kalesi'ndeki türbe, Türkiye ve Suriye arasında yapılan bir protokolle, yine Fırat kenarında, Halep'e 123 km, Türkiye sınırına ise 35 km uzaklıktaki Karakozak'ta 8.797 m²'lik yeni bir alana taşınmıştır.