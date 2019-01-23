İ.Ü. istedi imar planları değişti

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Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Meclisi'nin, ocak ayı toplantılarının son gününde görüştüğü 129 dosya arasında, Süleymaniye yenileme alanı ile ilgili imar planı değişikliği teklifi de vardı. Vezneciler Metro İstasyonu ile İstanbul Üniversitesi Rektörlük yerleşkesi arasında kalan, yaklaşık 60 bin metrekarelik bölge için istenen imar planı değişikliği teklifi, İstanbul Üniversitesi'nden geldi. Söz konusu bölgede bulunan parsellerin büyük bir kısmına sahip olan İstanbul Üniversitesi, bazı parseller için belirlenmiş olan 3 kat yüksekliğinin 4 kata çıkartılmasını ve blok oturum alanlarının yeniden belirlenmesini talep etti.
İmar planlarının değiştirilmesi istenen bölgede Esnaf Hastanesi, İletişim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, İktisat Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Beyazıt Ford Otosan Ortaokulu gibi yapıların yanı sıra, tarihi hamam, dini yapı ve konutlar bulunuyor.
Fatih Belediyesi tarafından kabul edilen ve onay için İBB Meclisi'ne gelen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili olarak hazırlanan ve İBB Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edilen raporun sonuç bölümünde şöyle denildi:
"Fatih ilçesi, Süleymaniye Mahallesi, 573,574, 575, 576, 577, 578, 664, 666, 986 adalar, kısmen 579,665, 667 adalar ve bir kısım tescil dışı alan yenileme ada avan projeye ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür."
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