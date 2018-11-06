İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden BİMTAŞ'ın "Süleymaniye Yenileme Alanı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlandı.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, beş firmanın geçerli teklif verdiği ihaleyi, merkezi Ankara'da bulunan On Tasarım adlı limited şirket üstlendi.

İhaleyi 540 bin liraya üstlenen firma, uygulama projelerini 22 Ocak 2019 tarihine kadar tamamlayacak. BİMTAŞ, 15 Ekim'de On Tasarım firmasıyla söz konusu projelerin hazırlanması için sözleşme imzaladı.

Süleymaniye'nin, yapılan hazırlık çalışmalarıyla açık şehir müzesine dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Süleymaniye'de, sayıları çok azalmış olsa da halen eski ahşap konutlar bulunuyor.

Yüz yıl öncesine ait yaşam şeklini günümüze taşıyan Süleymaniye'nin önemli bir turizm alanına dönüşmesi planlanıyor. Yıkılmak üzere olan birçok binanın bulunduğu Süleymaniye'den, bölge için uygun olmayan imalathanelerin de temizlenmesi gerekiyor.

SÜLEYMANİYE 4 MİRAS ALANINDAN BİRİ



Süleymaniye'nin yenilenmesi çalışmaları, 2006 yılında çıkartılan "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun"la başladı. Süleymaniye Yenileme Alanı, Saraçhane, Unkapanı, Tahtakale ve İstanbul Üniversitesi'ni dışarıda bırakan hat ile çevrelenen alanı kapsıyor. İstanbul'un ayakta kalabilmiş en eski anıtlarından olan Bozdoğan su kemerinin önemli bir kısmı ile Vefa ve İMÇ blokları da yenileme alanı içinde kalıyor.