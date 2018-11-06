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Süleymaniye küllerinden doğacak

UNESCO'nun 33 yıl önce "Dünya Miras Listesi"ne aldığı Süleymaniye semtini ayağa kaldırmak için önemli bir adım daha atıldı. Türkiye'nin 2006 yılında 'yenileme alanı' ilan ettiği Süleymaniye bölgesindeki konutlar için uygulama projelerine start verildi. Bölgenin uygulama projeleri 3 ayda hazırlanacak.

06.11.2018 - 18:22 | Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden BİMTAŞ'ın "Süleymaniye Yenileme Alanı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlandı.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, beş firmanın geçerli teklif verdiği ihaleyi, merkezi Ankara'da bulunan On Tasarım adlı limited şirket üstlendi.

İhaleyi 540 bin liraya üstlenen firma, uygulama projelerini 22 Ocak 2019 tarihine kadar tamamlayacak. BİMTAŞ, 15 Ekim'de On Tasarım firmasıyla söz konusu projelerin hazırlanması için sözleşme imzaladı.

Süleymaniye'nin, yapılan hazırlık çalışmalarıyla açık şehir müzesine dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Süleymaniye'de, sayıları çok azalmış olsa da halen eski ahşap konutlar bulunuyor.

Yüz yıl öncesine ait yaşam şeklini günümüze taşıyan Süleymaniye'nin önemli bir turizm alanına dönüşmesi planlanıyor. Yıkılmak üzere olan birçok binanın bulunduğu Süleymaniye'den, bölge için uygun olmayan imalathanelerin de temizlenmesi gerekiyor.

SÜLEYMANİYE 4 MİRAS ALANINDAN BİRİ

Süleymaniye'nin yenilenmesi çalışmaları, 2006 yılında çıkartılan "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun"la başladı. Süleymaniye Yenileme Alanı, Saraçhane, Unkapanı, Tahtakale ve İstanbul Üniversitesi'ni dışarıda bırakan hat ile çevrelenen alanı kapsıyor. İstanbul'un ayakta kalabilmiş en eski anıtlarından olan Bozdoğan su kemerinin önemli bir kısmı ile Vefa ve İMÇ blokları da yenileme alanı içinde kalıyor.



Tarihi Yarımada'nın Sultanahmet ve çevresini içine alan bölgesi, Haliç'ten Marmara Denizi'ne uzanan tarihi surları ve Zeyrek Camisi ile çevresini kapsayan alanlar da 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

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