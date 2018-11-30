Konut ve iş yerleri yapılacak

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Süleymaniye Yenileme Projesi 1. Etap Başlama" törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım katıldı.





2.9 MİLYAR LİRAYA 707 BİNA YENİLENECEK



Süleymaniye Cami ve külliyesinin hemen yanında bulunan 102 bin metrekarelik alanda, 733 parsel üzerinde 5 mahallede 330'u tescilli 707 bina yenilenecek. Yaklaşık 3 yıl sürmesi beklenen projenin 2.9 milyar liraya malolması bekleniyor.

2010 YILINDAN BERİ YIKIMLAR SÜRÜYOR



XUNESCO Dünya Kültür Mirası alanı içerisinde kalan tarihi mahalle, İstanbul'un en eski semtleri arasında yeralıyor. 2006 yılında kentsel yenileme alanı ilan edilen ve 2010 yılından itibaren de yıkımların devam ettiği Süleymaniye şu anda hayalet şehir görünümünde.

KONUT VE İŞ YERLERİ YAPILACAK



KİPTAŞ ve Fatih Belediyesi tarafından yapılacak restore edilecek ya da yeni yapılacak binaların yüzde 90'ı konut, yüzde 10'u işyeri olacak.

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