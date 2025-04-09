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        Haberler Gündem Teyit Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet iddiasına yalanlama - Güncel haberler

        Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet iddiasına yalanlama

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Bayburt'ta Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda cinayet iddialarını yalanladı. Açıklamada bir öğrencinin mescitte kendisine zarar verdiği, durumu iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 23:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:29
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        Kız yurdunda cinayet iddiasına yalanlama
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bayburt’ta bulunan GSB Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdunda cinayet” iddiası doğru değildir. Yurtta barınan bir öğrencimiz mescitte tek başınayken kendisine zarar vermiştir. Hastaneye kaldırılan ve yapılan muayenenin ardından öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Öğrencinin, daha sonra arkadaşını telefonla arayıp durumunu anlattığı ortaya çıkmıştır. Yurtta kalan diğer öğrencilerin yaşanan olayı farklı yorumlaması üzerine yurt yönetimine yönelik protesto eylemi yapılmıştır. Protesto yapan öğrencilere yaşanan olayla ilgili olarak yapılan doğru bilgilendirmelerin ardından öğrenciler dağılmıştır. Konuyla ilgili olarak adli makamlar tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Kredi ve Yurtlar Kurumu
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